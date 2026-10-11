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Китай погодився обмежити експорт автомобілів до ЄС, щоб уникнути масштабної торговельної війни

Київ • УНН

 • 1280 перегляди

Китай і ЄС попередньо домовилися обмежити постачання китайських гібридів. Нові заходи можуть запрацювати 1 грудня.

Китай погодився обмежити експорт автомобілів до ЄС, щоб уникнути масштабної торговельної війни

Китай та Європейський Союз досягли попередніх домовленостей щодо обмеження експорту китайських гібридних автомобілів на європейський ринок. Пекін сподівається таким чином уникнути жорсткіших торговельних обмежень з боку ЄС. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Переговори завершилися погодженням 16 пунктів, які охоплюють торгівлю, інвестиції, експортний контроль та захист інтелектуальної власності. Одним із ключових результатів стала згода Китаю скоротити постачання гібридних автомобілів до Європи.

За даними Bloomberg, Євросоюз готує захисні заходи проти надмірного імпорту. Зокрема, розглядають тарифні квоти, які передбачають додаткові мита на автомобілі після перевищення встановленого обсягу постачань.

Чому ЄС хоче обмежити китайські автомобілі

Китайські виробники активно нарощують присутність у Європі, зокрема завдяки тому, що гібридні автомобілі не потрапили під мита, запроваджені ЄС для китайських електромобілів у 2024 році. У серпні китайські бренди забезпечили близько чверті європейських продажів гібридів.

Водночас торговельний дефіцит ЄС у відносинах із Китаєм перевищує 1 млрд євро щодня. Німеччина та Франція вже закликали до жорсткіших заходів для захисту європейських виробників.

За інформацією джерел Bloomberg, нові обмеження можуть почати діяти з 1 грудня. Водночас сторони планують продовжити переговори в січні та березні, оскільки досягнута домовленість поки не розв'язує основних торговельних суперечностей між ЄС і Китаєм.

ЄС і Китай досягли угоди щодо обмеження імпорту китайських гібридних авто10.10.26, 08:17 • 10291 перегляд

Степан Гафтко

ЕкономікаСвітАвто
Bloomberg
Європейський Союз
Франція
Німеччина
Китай