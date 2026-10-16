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The New York Times

ЄС готує нові обмеження імпорту з Китаю понад чинні домовленості

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Єврокомісія запропонує додаткові обмеження імпорту з Китаю через торговельний дисбаланс. Нові інструменти мають захистити ринок ЄС.

ЄС готує нові обмеження імпорту з Китаю понад чинні домовленості
Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Європейська комісія запропонує обмеження на імпорт із Китаю, які виходять за межі захисних заходів, узгоджених із Пекіном (зокрема, домовленості про скорочення вдвічі постачань китайських гібридних автомобілів). Про це заявила в п'ятницю президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

На пресконференції після саміту ЄС фон дер Ляєн зазначила, що угода, досягнута з Китаєм, не вирішить структурного дисбалансу. Дефіцит торговельного балансу ЄС із Китаєм у сфері товарів наразі перевищує 1 мільярд євро (1,12 мільярда доларів) на день.

"Саме тому ми повинні діяти, — сказала вона. — Наші промислові сектори закликали до рішучих кроків; ми почули їх і відреагуємо, зокрема, запровадивши додаткові захисні заходи".

За її словами, лідери країн ЄС висловили чітку підтримку цьому підходу.

Китай погодився обмежити експорт автомобілів до ЄС, щоб уникнути масштабної торговельної війни11.10.26, 20:20 • 6669 переглядiв

Президент Франції Емманюель Макрон після саміту повідомив журналістам, що ЄС варто зосередитися на заходах, які стосуються хімічної продукції, пластмас і феросплавів.

Фон дер Ляєн привітала оприлюднений минулого місяця франко-німецький документ, у якому пропонується зміцнити економіку Європейського Союзу шляхом запровадження нового механізму швидкого реагування для протидії країнам, що завдають шкоди ЄС.

Вона повідомила, що Єврокомісія розробить новий інструмент для оперативного обмеження доступу до єдиного ринку ЄС у випадках, коли це відповідає інтересам блоку.

Також вона зазначила, що в грудні Європейська комісія представить пропозицію щодо нового інструменту, покликаного зменшити залежність компаній ЄС від єдиних джерел постачання певних критично важливих товарів.

Крім того, Комісія запропонує створити "механізм солідарності" для підтримки країн або секторів економіки, які зазнають примусу чи заходів у відповідь з боку держав, що не входять до ЄС.

ЄС і Китай досягли угоди щодо обмеження імпорту китайських гібридних авто10.10.26, 08:17 • 10715 переглядiв

Антоніна Туманова

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Європейський Союз
Емманюель Макрон
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