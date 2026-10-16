ЄС готує нові обмеження імпорту з Китаю понад чинні домовленості
Київ • УНН
Єврокомісія запропонує додаткові обмеження імпорту з Китаю через торговельний дисбаланс. Нові інструменти мають захистити ринок ЄС.
Європейська комісія запропонує обмеження на імпорт із Китаю, які виходять за межі захисних заходів, узгоджених із Пекіном (зокрема, домовленості про скорочення вдвічі постачань китайських гібридних автомобілів). Про це заявила в п'ятницю президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН із посиланням на Reuters.
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На пресконференції після саміту ЄС фон дер Ляєн зазначила, що угода, досягнута з Китаєм, не вирішить структурного дисбалансу. Дефіцит торговельного балансу ЄС із Китаєм у сфері товарів наразі перевищує 1 мільярд євро (1,12 мільярда доларів) на день.
"Саме тому ми повинні діяти, — сказала вона. — Наші промислові сектори закликали до рішучих кроків; ми почули їх і відреагуємо, зокрема, запровадивши додаткові захисні заходи".
За її словами, лідери країн ЄС висловили чітку підтримку цьому підходу.
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Фон дер Ляєн привітала оприлюднений минулого місяця франко-німецький документ, у якому пропонується зміцнити економіку Європейського Союзу шляхом запровадження нового механізму швидкого реагування для протидії країнам, що завдають шкоди ЄС.
Вона повідомила, що Єврокомісія розробить новий інструмент для оперативного обмеження доступу до єдиного ринку ЄС у випадках, коли це відповідає інтересам блоку.
Також вона зазначила, що в грудні Європейська комісія представить пропозицію щодо нового інструменту, покликаного зменшити залежність компаній ЄС від єдиних джерел постачання певних критично важливих товарів.
Крім того, Комісія запропонує створити "механізм солідарності" для підтримки країн або секторів економіки, які зазнають примусу чи заходів у відповідь з боку держав, що не входять до ЄС.
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