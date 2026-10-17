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Украина выполнила свою часть работы над противоракетным проектом Freyja — Зеленский

Киев • УНН

 • 25870 просмотра

Президент Украины обсудил с президентом Франции работу над проектом.

Украина выполнила свою часть работы над противоракетным проектом Freyja — Зеленский

Украина выполнила свою часть работы над антибаллистическим проектом Freyja, страны-партнеры продолжают работать над своей частью, чтобы как можно скорее перейти к испытанию первой системы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН.

Детали

Что касается антибаллистического проекта Freyja. То, что должна была сделать Украина, она сделала, и это хорошая новость. То, что должны сделать партнеры, — вы знаете, что участников 10 стран, и они в процессе. Мы очень хотим приблизить тот момент, когда сможем протестировать нашу первую систему Freyja, и дай Бог, чтобы у нас был успех, дай Бог, чтобы мы все вместе смогли ускорить этот процесс

- заявил Владимир Зеленский.

Он также сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент также подчеркнул важную роль Германии, Дании и Норвегии.

С Норвегией я отдельно еще буду коммуницировать на следующей неделе, потому что они одни из ключевых участников этого проекта

- сказал президент.

Он отметил, что разработка антибаллистических систем является сложным процессом, над которым специалисты работают десятилетиями. В то же время Украина стремится достичь результата как можно быстрее из-за нехватки времени.

Напомним

Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской антибаллистической системы, первый трек Антибаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, другие компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю.

Fire Point использует данные об ударах российскими «Искандерами» и ракетами из КНДР при разработке Freyja30.09.26, 15:46 • 64470 просмотров

Евгений Царенко

Война в УкраинеТехнологии
Ирина Терех
Fire Point
Эмманюэль Макрон
Дания
Франция
Норвегия
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Владимир Зеленский
Украина