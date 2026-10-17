Украина выполнила свою часть работы над противоракетным проектом Freyja — Зеленский

Украина выполнила свою часть работы над антибаллистическим проектом Freyja, страны-партнеры продолжают работать над своей частью, чтобы как можно скорее перейти к испытанию первой системы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН.

Что касается антибаллистического проекта Freyja. То, что должна была сделать Украина, она сделала, и это хорошая новость. То, что должны сделать партнеры, — вы знаете, что участников 10 стран, и они в процессе. Мы очень хотим приблизить тот момент, когда сможем протестировать нашу первую систему Freyja, и дай Бог, чтобы у нас был успех, дай Бог, чтобы мы все вместе смогли ускорить этот процесс