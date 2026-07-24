Трамп начинает расследование из-за многомиллиардных штрафов ЕС для Google и Apple

Президент США Дональд Трамп заявил, что начинает официальное расследование, поскольку ЕС несправедливо наложил многомиллиардные штрафы на Google, Apple и другие американские компании, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Трамп сделал это заявление на следующий день после того, как ЕС оштрафовал Google на 890 миллионов евро (1 миллиард долларов) за то, что, по его словам, технологический гигант нарушил антимонопольное законодательство в цифровой сфере, создав Google Play и свою повсеместно используемую поисковую систему для перенаправления потребителей на собственные сервисы и приложения.

В посте в социальных сетях Трамп заявил, что предупреждал ЕС о практике наложения штрафов на американские технологические компании. Он назвал Google, Apple, Meta, Amazon и другие.

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