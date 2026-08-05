Акции SpaceX упали на 5% после первого отчёта, несмотря на рекордный рост доходов

Американская космическая компания SpaceX Илона Маска, известная ракетами Falcon и Starlink, потеряла в стоимости после первого отчета в качестве публичной компании. Об этом сообщает Fortune, пишет УНН.

Детали

SpaceX потеряла почти $500 млрд рыночной стоимости после пика в $2 трлн, которого компания достигла после IPO в июне. Первый финансовый отчет в качестве публичной компании стал для Илона Маска возможностью убедить инвесторов в дальнейшем росте SpaceX.

Компания продемонстрировала превысивший ожидания рост доходов во втором квартале и сократила свои убытки почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы убедить скептически настроенный рынок. Акции SpaceX упали более чем на 5% после публикации результатов и продолжили снижаться во время конференц-звонка с руководством компании, в частности с Маском и президентом SpaceX Гвинн Шотвелл.

Как и обычно, Маск представил оптимистичный прогноз для ракетно-коммуникационной и ИИ-компании, заявив, что внутренняя цель SpaceX по достижению $1 трлн годового дохода была перенесена на год вперед — с 2031-го на 2030 год. По его словам, существует "ненулевая вероятность" достичь этого показателя уже в 2029 году.

Он призвал рынок проявить терпение в отношении развития бизнеса Starlink, который обеспечивает доступ к интернету через спутники.

"Я думаю, люди действительно недооценивают Starlink", — сказал он аналитикам. "Не исключено, что в какой-то момент Starlink будет обеспечивать большую часть мирового интернета, по крайней мере в странах, где нам разрешено работать, а это подавляющее большинство стран".

Маск добавил, что это не какой-то отдаленный сценарий, заявив, что "это произойдет менее чем за 10 лет".

Несмотря на это, акции продолжили падение на 6–8% во время торгов после закрытия рынка.

Главной проблемой, которая больше всего беспокоит инвесторов в крупных технологических компаниях, остается объем капитальных расходов и медленная отдача от них, что может вызвать резкое падение стоимости акций.

"Акции падают, потому что капитальные расходы на направление искусственного интеллекта были более чем вдвое выше ожиданий", — сказала Fortune Мелисса Отто, глобальная руководительница исследований Visible Alpha в S&P Global.

SpaceX сообщила о капитальных расходах в размере $18,4 млрд во втором квартале, из которых почти $16 млрд было направлено на вычислительную инфраструктуру для ИИ. Это значительно превысило ожидания аналитиков в $13,2 млрд и было намного больше $10,1 млрд капитальных расходов в первом квартале.

Еще один фактор давления на акции SpaceX появится на этой неделе: почти миллиард акций, принадлежащих инсайдерам компании, впервые можно будет продать в четверг. Традиционно это оказывает давление на цены акций компаний после IPO.

Акции SpaceX упали вдвое - инвесторы ждут объяснений от Илона Маска