Компания Rockstar Games заинтересована в экранизации франшизы Red Dead Redemption. Студия активно ищет партнёров для продажи прав на создание фильмов и сериалов по мотивам культового вестерна и рассчитывает получить за лицензию около 100 млн долларов. Об этом сообщает The Ankler, передаёт УНН.

Детали

Как пишет издание, Rockstar Games, дочерняя компания Take-Two, стоящая за серией Grand Theft Auto, несмотря на многолетние предложения от развлекательных компаний, стремящихся экранизировать эту блокбастерную франшизу, до сих пор не проявляла к этому интереса.

Однако, как сообщает журналист издания со ссылкой на источники, другая многомиллиардная франшиза Rockstar может оказаться на экранах.

Источники сообщают, что компания более открыта к идее экранизации Red Dead Redemption - своей чрезвычайно популярной франшизы в жанре вестерн-экшен-приключение - для кино или телевидения, пишет издание.

Сообщается, что минимальная сумма, которую Rockstar Games рассчитывает получить за лицензию, составляет около 100 млн долларов. Для сравнения: в 2017 году Amazon заплатила 250 млн долларов только за телевизионные права на "Властелина колец".

При этом переносить на экраны свою главную франшизу - Grand Theft Auto - Rockstar, как и прежде, не планирует. Точные причины такого избирательного подхода не называются, однако эксперты связывают это с колоссальной разницей в масштабах популярности и доходов обеих серий.

Что известно о Red Dead Redemption

Red Dead Redemption, вышедшая в 2010 году, - это приключенческая видеоигра, разработанная Rockstar San Diego и изданная компанией Rockstar Games. События Red Dead Redemption разворачиваются во время упадка Дикого Запада в 1911 году. История рассказывает о Джоне Марстоне, бывшем преступнике, жену и сына которого правительство берёт в заложники в обмен на его услуги наёмного убийцы. Не имея другого выбора, Марстон должен привлечь к ответственности троих членов своей бывшей банды.

Игра получила очень тёплые отзывы критиков; повсеместно отмечались проработанный открытый мир, интересная история и качественный саундтрек. Игра получила в среднем 95/100 на Metacritic и GameRankings. Согласно данным Eurogamer, в течение мая и июня 2010 года Red Dead Redemption была продана в количестве 5 млн копий. Всего же сейчас, включая версию GOTY, продано более 15 млн копий игры.

В 2018 году вышло продолжение франшизы - Red Dead Redemption 2, являющееся приквелом предыдущей части. Сюжет игры разворачивается в 1899 году в вымышленной версии Среднего Запада и юга Соединённых Штатов. В центре сюжета - преступник Артур Морган, член банды Ван дер Линде, который пытается выжить, противостоя правительственным силам, враждебным бандам и другим врагам. История также рассказывает о другом члене банды, Джоне Марстоне, главном герое первой части.

Red Dead Redemption 2 получила всеобщее признание критиков, согласно обзору агрегатора Metacritic. Игра имеет самый высокий рейтинг на PlayStation 4 и Xbox One на Metacritic - вместе с Grand Theft Auto V.

За первые три дня продаж игра принесла разработчикам более 725 млн долларов. По состоянию на 6 февраля 2020 года было продано более 29 миллионов копий игры. К марту 2026 года продажи игры превысили отметку в 85 миллионов копий.

Напомним

В четверг, 18 ноября, Grand Theft Auto VI официально вышла после 13 лет ожидания. Первыми игру опробовали в Новой Зеландии, где шутер вышел в 13:00. На стриминговых платформах число просмотров прохождения сюжетной линии достигало около 2 млн зрителей.

Grand Theft Auto VI установила абсолютный рекорд индустрии развлечений, принеся $3,79 млрд за первый день продаж. Эта сумма превысила общие кассовые сборы любого фильма за всё время его проката.

Трафик Pornhub упал на 15 % в день выхода GTA VI, однако за несколько часов до выхода игры посещаемость порносайта резко выросла.