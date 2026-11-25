Компанія Rockstar Games зацікавлена у екранізації франшизи Red Dead Redemption. Студія активно шукає партнерів для продажу прав на створення фільмів і серіалів за мотивами культового вестерну та розраховує отримати за ліцензію близько 100 млн доларів. Про це повідомляє The Ankler, передає УНН.

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Як пише видання, Rockstar Games, дочірня компанія Take-Two, яка стоїть за серією Grand Theft Auto, незважаючи на багаторічні пропозиції від розважальних компаній, які прагнуть екранізувати цю блокбастерну франшизу, досі не виявляла до цього інтересу.

Проте, як повідомляє журналіст видання з посиланням на джерела, інша багатомільярдна франшиза Rockstar може опинитися на екранах.

Джерела повідомляють, що компанія більш відкрита до ідеї екранізації Red Dead Redemption - своєї надзвичайно популярної франшизи у жанрі вестерн-екшен-пригод - для кіно чи телебачення - пише видання.

Повідомляється, що мінімальна сума, яку Rockstar Games розраховує отримати за ліцензію, - близько 100 млн доларів. Для порівняння: у 2017 році Amazon заплатила 250 млн доларів лише за телевізійні права на "Володаря перснів".

При цьому переносити на екрани свою головну франшизу – Grand Theft Auto - Rockstar, як і раніше, не планує. Точні причини такого вибіркового підходу не називаються, проте експерти пов’язують це з колосальною різницею в масштабах популярності та доходів обох серій.

Що відомо про Red Dead Redemption

Red Dead Redemption, яка вийшла у 2010 році, це пригодницька відеогра, розроблена Rockstar San Diego та видана компанією Rockstar Games. Події в Red Dead Redemption відбуваються під час занепаду дикого заходу в 1911 році. Історія слідує за Джоном Марстоном, колишнім злочинцем, дружину і сина якого уряд бере в заручники за його послуги як найманого вбивці. Не маючи іншого вибору, Марстон повинен притягнути до відповідальності трьох членів своєї колишньої банди.

Гра отримала дуже теплі відгуки від критиків, всюди відзначається пророблений відкритий світ, цікава історія і якісний саундтрек. Гра отримала в середньому 95/100 по Metacritic і GameRankings. Грунтуючись на даних Eurogamer, Red Dead Redemption була продана в кількості 5 млн копій упродовж травня й червня 2010. Усього ж зараз, включаючи GOTY версію, продано понад 15 млн копій гри.

У 2018 році вийшло продовження франшизи - Red Dead Redemption 2, яка є приквелом до попередньої частини. Сюжет гри розгортається в 1899 році у вигаданій версії середнього заходу і півдня Сполучених Штатів. У центрі сюжету злочинець Артур Морґан, член банди Ван дер Лінде, який намагається вижити проти урядових сил, ворожих банд та інших ворогів. Історія також слідує за іншим членом банди Джоном Марстоном, головним героєм першої частини.

Red Dead Redemption 2 отримала загальне визнання від критиків, згідно з оглядом агрегатора Metacritic. Гра має найвищий бал на PlayStation 4 та Xbox One на Metacritic, разом з Grand Theft Auto V.

За перші три дні продажів гра принесла розробникам понад 725 млн доларів. Станом на 6 лютого 2020 року було продано понад 29 мільйонів копій гри. До березня 2026 року продажі гри перетнули позначку в 85 мільйонів копій.

Нагадаємо

У четвер, 18 листопада, Grand Theft Auto VI офіційно вийшла після 13 років очікування. Першими гру спробували у Новій Зеландії, де шутер вийшов о 13:00. На стрімінгових платформах перегляди проходження сюжетної лінії сягали близько 2 млн глядачів.

Grand Theft Auto VI встановила абсолютний рекорд індустрії розваг, принісши $3,79 млрд за перший день продажів. Ця сума перевищила загальні касові збори будь-якого фільму за весь час його прокату.

Трафік Pornhub впав на 15 % у день виходу GTA VI, проте за кілька годин до виходу гри відвідуваність порносайту різко зросла.