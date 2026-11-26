Биткоин в четверг, 26 ноября, поднялся выше отметки в 60 000 долларов на фоне того, как рисковые активы, следуя за восстановлением акций технологических компаний, подтолкнули криптовалютные рынки вверх накануне периода низкой активности в пред праздничными торгами в США. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Крупнейшая криптовалюта выросла на 2,2% во время азиатской сессии, прежде чем частично компенсировать этот рост, торгуясь на уровне около 60 400 долларов в начале утренних торгов в Нью-Йорке. Другие токены, включая Ether и XRP, также выросли.

В этом месяце биткоин потерял более пятой части своей стоимости, что ставит его на путь к крупнейшему месячному падению с момента обвала криптовалютного рынка более четырех лет назад. Сектор изо всех сил пытается восстановить доверие инвесторов на фоне серии громких хакерских атак, усиливающегося макроэкономического давления и регуляторной неопределенности после промежуточных выборов в США.

"Восстановление улучшило ситуацию, — написали аналитики Marex в записке в четверг. — Оно не восстановило базовую картину спроса".

В среду, 25 ноября, группа американских биржевых фондов (ETF), отслеживающих цену биткоина, зафиксировала отток средств в размере 453 миллионов долларов, в результате чего общий отток средств за последний месяц превысил 5 миллиардов долларов. Эти продукты были запущены с большой помпой в январе 2024 года, но их показатели снизились из-за ослабления спроса на базовый актив.

"Учитывая, что продажи ETF продолжаются быстрыми темпами, биткоин, возможно, получил некоторую краткосрочную передышку, но существует реальный риск того, что продавцы вернутся после того, как уляжется праздничная суета, и недавние минимумы снова окажутся в поле зрения", — сказал Аксель Рудольф, главный губернатор.

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