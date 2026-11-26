Біткоїн у четвер, 26 листопада, піднявся вище за позначку в 60 000 доларів, на тлі того, як ризикові активи, слідуючи за відновленням акцій технологічних компаній, підштовхнули криптовалютні ринки вгору напередодні періоду низької активності на передсвяткових для США торгах. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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Найбільша криптовалюта зросла на 2,2% під час азійської сесії, перш ніж частково компенсувати це зростання, торгуючись на рівні близько 60 400 доларів на початку ранкових торгів у Нью-Йорку. Інші токени, включаючи Ether та XRP, також зросли.

Цього місяця біткоїн втратив понад п'яту частину своєї вартості, що ставить його на шлях до найбільшого місячного падіння з моменту обвалу криптовалютного ринку понад чотири роки тому. Сектор щосили намагається відновити довіру інвесторів на тлі низки гучних хакерських атак, зростаючого макроекономічного тиску і регуляторної невизначеності після проміжних виборів у США.

"Відновлення покращило ситуацію, - написали аналітики Marex у записці в четвер. - Воно не відновило базову картину попиту".

У середу, 25 листопада, група американських біржових фондів (ETF), що відстежують ціну біткоїну, зафіксувала відтік коштів у 453 мільйони доларів, внаслідок чого загальний відтік коштів за останній місяць перевищив 5 мільярдів доларів. Ці продукти були запущені з великою помпою у січні 2024 року, але їх показники знизилися через ослаблення попиту на базовий актив.

"Враховуючи, що продажі ETF продовжуються швидкими темпами, біткоїн, можливо, отримав деякий короткостроковий перепочинок, але існує реальний ризик того, що продавці повернуться після того, як уляжеться святкова метушня, і нещодавні мінімуми знову опиняться в полі зору", - сказав Аксель Рудольф, головний губернатор.

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