Золото вновь дешевеет на фоне ускорения инфляции в США и ожиданий нового повышения ставок ФРС
Киев • УНН
Цена золота снизилась до 3578,72 доллара за унцию после публикации данных об инфляции в США. Рынки ожидают нового повышения ставок ФРС в декабре.
Мировые цены на золото 26 ноября снизились после публикации данных об ускорении инфляции в США, которые усилили ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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По состоянию на 8:17 по сингапурскому времени спотовая цена золота снизилась на 0,2% — до 3578,72 доллара за тройскую унцию. В то же время серебро подорожало на 0,6% — до 41,51 доллара за унцию.
Во время предыдущей торговой сессии золото ненадолго опускалось ниже 3500 долларов за унцию, однако завершило торги ростом на 0,9%.
Что давит на стоимость золота
В октябре базовый индекс цен на личные потребительские расходы в США вырос на 3,3% в годовом исчислении, достигнув самого высокого показателя с 2023 года. Это усилило ожидания повышения процентных ставок ФРС уже в декабре.
По данным Bloomberg, в течение 2026 года золото существенно подешевело на фоне войны между США и Ираном, которая привела к росту цен на энергоносители, ускорению инфляции и ужесточению денежно-кредитной политики ведущих экономик мира.
Дополнительное давление на драгоценный металл оказывает укрепление доллара, которое делает золото более дорогим для покупателей с другими валютами. Новые американские пошлины также могут привести к дальнейшему росту потребительских цен.
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