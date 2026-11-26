Світові ціни на золото 26 листопада знизилися після оприлюднення даних про прискорення інфляції у США, які посилили очікування подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Станом на 8:17 за сінгапурським часом спотова ціна золота знизилася на 0,2% – до 3578,72 долара за тройську унцію. Водночас срібло подорожчало на 0,6% – до 41,51 долара за унцію.

Під час попередньої торгової сесії золото ненадовго опускалося нижче 3500 доларів за унцію, однак завершило торги зростанням на 0,9%.

Що тисне на вартість золота

У жовтні базовий індекс цін на особисті споживчі витрати у США зріс на 3,3% у річному вимірі, досягнувши найвищого показника з 2023 року. Це посилило очікування підвищення процентних ставок ФРС уже в грудні.

За даними Bloomberg, протягом 2026 року золото суттєво подешевшало на тлі війни між США та Іраном, яка спричинила зростання цін на енергоносії, прискорення інфляції та посилення монетарної політики провідних економік світу.

Додатковий тиск на дорогоцінний метал чинить зміцнення долара, яке робить золото дорожчим для покупців з іншими валютами. Нові американські мита також можуть спричинити подальше зростання споживчих цін.

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