По состоянию на четверг, 19 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,20 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 45,34 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,57. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 45,2020 грн (-14 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,5717 грн (-29 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,2393 грн. (-8 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 четверга:

в банках доллар торгуется по курсу 45,19–45,84 грн, евро — 49,70–50,57 грн, злотый — 11,11–11,58 грн;

на межбанке курсы составляют 45,07–45,12 грн/долл. и 49,49–49,52 грн/евро.

Напомним

По данным НБУ, за девять месяцев 2026 года доля безналичных операций с платежными картами украинских банков достигла 96,1% по количеству и 67,1% по сумме, а украинцы совершили более 7,2 млрд безналичных операций на сумму свыше 4 трлн грн.

В то же время в Украине продолжает расширяться платежная инфраструктура, а почти 99% расчетов в торговой сети осуществляются бесконтактно.

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