Станом на четвер, 19 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,20 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 45,34 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,57. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 45,2020 грн (-14 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,5717 грн (-29 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,2393 грн. (-8 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

у банках долар торгується за курсом 45,19-45,84 грн, євро за 49,70-50,57 грн, злотий за 11,11-11,58 грн;

на міжбанку курси становлять 45,07-45,12 грн/дол. та 49,49-49,52 грн/євро.

Нагадаємо

За даними НБУ, за дев’ять місяців 2026 року частка безготівкових операцій із платіжними картками українських банків досягла 96,1% за кількістю та 67,1% за сумою, а українці здійснили понад 7,2 млрд безготівкових операцій на суму більш ніж 4 трлн грн.

Водночас в Україні продовжує розширюватися платіжна інфраструктура, а майже 99% розрахунків у торговельній мережі здійснюються безконтактно.

Українські банки заробили понад 161 млрд грн до оподаткування - інфографіка