За дев’ять місяців 2026 року частка безготівкових операцій із платіжними картками українських банків досягла 96,1% за кількістю та 67,1% за сумою, а українці здійснили понад 7,2 млрд безготівкових операцій на суму більш ніж 4 трлн грн. Водночас в Україні продовжує розширюватися платіжна інфраструктура, а майже 99% розрахунків у торговельній мережі здійснюються безконтактно. Про це повідомляє Національний банк України, передає УНН.

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За даними НБУ, безготівкові розрахунки продовжують домінувати серед операцій із платіжними картками, емітованими українськими банками та фінансовими установами.

Упродовж січня–вересня 2026 року загальна кількість операцій із використанням таких карток в Україні та за кордоном, включно зі зняттям готівки, становила 7 млрд 539 млн. Їхня загальна сума досягла 5 трлн 983,5 млрд грн. Із цієї кількості 7 млрд 241,8 млн операцій були безготівковими. Їхній обсяг у грошовому вимірі становив 4 трлн 17,8 млрд грн.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість безготівкових операцій збільшилася на 7,5%, а їхня загальна сума зросла на 16,6%.

Понад 96% карткових операцій здійснюються без готівки

Статистика Національного банку свідчить про подальше збільшення частки безготівкових платежів.

За результатами трьох кварталів 2026 року частка таких операцій становила 96,1% від загальної кількості операцій із платіжними картками. За аналогічний період минулого року цей показник дорівнював 95,4%.

Водночас частка безготівкових операцій за сумою збільшилася з 65,4% до 67,1%. Таким чином, за рік частка безготівкових розрахунків зросла на 0,7 відсоткового пункта за кількістю та на 1,7 відсоткового пункта за сумою.

Відповідно, операції зі зняття готівки становили лише 3,9% від загальної кількості карткових операцій, однак на них припадало 32,9% їхньої суми. Це свідчить про суттєву різницю між структурою операцій за кількістю та за грошовими обсягами: безготівкові платежі значно переважають за частотою використання, тоді як зняття готівки залишається вагомим за сумою.

Де українці найчастіше розраховуються картками

Найбільша частка безготівкових операцій припадає на оплату товарів і послуг у торговельній та сервісній мережах.

За даними регулятора, протягом дев’яти місяців 2026 року на такі розрахунки припадало 75,9% від загальної кількості безготівкових операцій та 53,5% від їхньої суми. Другим за кількістю напрямом стала оплата товарів і послуг в інтернеті. Її частка становила 13,6% від кількості безготівкових операцій та 16,7% від їхньої суми.

Перекази з картки на картку становили 6,8% від кількості безготівкових операцій. Водночас за сумою їхня частка досягла 24,7%.

Відрізняються й середні суми платежів. Зокрема, у січні–вересні 2026 року:

середня сума однієї операції в торговельній та сервісній мережах становила 391 грн проти 345 грн роком раніше;

середня сума переказу з картки на картку зросла з 1 847 грн до 2 017 грн;

середня сума оплати товарів і послуг в інтернеті збільшилася з 598 грн до 682 грн.

Такі показники свідчать, що середні суми операцій зросли в усіх трьох основних категоріях безготівкових розрахунків.

В Україні побільшало платіжних терміналів

Паралельно зі збільшенням обсягів безготівкових платежів продовжує розширюватися інфраструктура для приймання платіжних карток.

За інформацією НБУ, кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах із початку року зросла на 5,2%. Станом на кінець вересня 2026 року їх налічувалося 587,8 тис.

Ще помітніше збільшилася кількість пунктів продажу товарів і надання послуг, де покупці можуть розрахуватися платіжними картками. За дев’ять місяців їхня кількість зросла на 18,4% і досягла 727,2 тис.

Водночас мережа банкоматів залишалася практично незмінною та налічувала близько 15,7 тис. пристроїв. Така динаміка свідчить про розширення можливостей для безготівкової оплати товарів і послуг, тоді як інфраструктура для отримання готівки залишається відносно стабільною.

Кількість платіжних карток перевищила 154 мільйони

За три квартали 2026 року загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, досягла 154,5 млн штук. Це на 3,9% більше, ніж на початку поточного року.

Водночас збільшення загальної кількості випущених карток не супроводжувалося аналогічним зростанням кількості карток, якими громадяни активно користуються. Так, у вересні 2026 року активними були 59,5 млн платіжних карток, або 38,5% від загальної кількості. Для порівняння, у січні активними були 65,4 млн карток, що становило близько 44%.

У Національному банку пояснюють зменшення кількості активних карток, зокрема, завершенням дії окремих державних програм соціальної підтримки населення, для реалізації яких використовувалися платіжні картки. Серед таких програм регулятор називає "Зимову підтримку" та "Теплу зиму".

Безконтактна оплата стала основним способом розрахунків у магазинах

Окрему увагу Національний банк звертає на поширення безконтактних технологій оплати.

За підсумками вересня 2026 року майже 57,5% усіх активних платіжних карток були безконтактними. Разом із тим продовжує зростати популярність токенізованих карток, які дають змогу здійснювати платежі за допомогою смартфонів та інших пристроїв із підтримкою NFC. Їхня кількість із початку року збільшилася на 2,8% і досягла 21,3 млн штук. Такі картки становили 34,5% від загальної кількості активних платіжних карток. За даними НБУ, майже 99% безготівкових операцій у торговельній мережі за кількістю та сумою протягом січня–вересня 2026 року здійснювалися з використанням безконтактної технології оплати та NFC.

Відповідно, частка операцій, під час яких необхідно фізично вставляти картку в термінал для зчитування даних, стала мінімальною.

Нагадаємо

Попри поширення електронних платежів, готівка в Україні залишається потрібною. У 2026 році отримати гроші з рахунку можна різними способами: пластикова картка в банкоматі, NFC-платежі, QR-коди, операції через мобільні застосунки та видачу в касі.