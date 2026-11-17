За девять месяцев 2026 года доля безналичных операций с платежными картами украинских банков достигла 96,1% по количеству и 67,1% по сумме, а украинцы совершили более 7,2 млрд безналичных операций на сумму свыше 4 трлн грн. В то же время в Украине продолжает расширяться платежная инфраструктура, а почти 99% расчетов в торговой сети осуществляются бесконтактно. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН.

Детали

По данным НБУ, безналичные расчеты продолжают доминировать среди операций с платежными картами, эмитированными украинскими банками и финансовыми учреждениями.

В течение января–сентября 2026 года общее количество операций с использованием таких карт в Украине и за рубежом, включая снятие наличных, составило 7 млрд 539 млн. Их общая сумма достигла 5 трлн 983,5 млрд грн. Из этого количества 7 млрд 241,8 млн операций были безналичными. Их объем в денежном выражении составил 4 трлн 17,8 млрд грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество безналичных операций увеличилось на 7,5%, а их общая сумма выросла на 16,6%.

Более 96% карточных операций осуществляются без наличных

Статистика Национального банка свидетельствует о дальнейшем увеличении доли безналичных платежей.

По итогам трех кварталов 2026 года доля таких операций составила 96,1% от общего количества операций с платежными картами. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 95,4%.

В то же время доля безналичных операций по сумме увеличилась с 65,4% до 67,1%. Таким образом, за год доля безналичных расчетов выросла на 0,7 процентного пункта по количеству и на 1,7 процентного пункта по сумме.

Соответственно, операции по снятию наличных составляли лишь 3,9% от общего количества карточных операций, однако на них приходилось 32,9% их суммы. Это свидетельствует о существенной разнице между структурой операций по количеству и по денежным объемам: безналичные платежи значительно преобладают по частоте использования, тогда как снятие наличных остается значительным по сумме.

Где украинцы чаще всего расплачиваются картами

Наибольшая доля безналичных операций приходится на оплату товаров и услуг в торговой и сервисной сетях.

По данным регулятора, в течение девяти месяцев 2026 года на такие расчеты приходилось 75,9% от общего количества безналичных операций и 53,5% от их суммы. Вторым по количеству направлением стала оплата товаров и услуг в интернете. Ее доля составляла 13,6% от количества безналичных операций и 16,7% от их суммы.

Переводы с карты на карту составляли 6,8% от количества безналичных операций. В то же время по сумме их доля достигла 24,7%.

Отличаются и средние суммы платежей. В частности, в январе–сентябре 2026 года:

средняя сумма одной операции в торговой и сервисной сетях составляла 391 грн против 345 грн годом ранее;

средняя сумма перевода с карты на карту выросла с 1 847 грн до 2 017 грн;

средняя сумма оплаты товаров и услуг в интернете увеличилась с 598 грн до 682 грн.

Такие показатели свидетельствуют о том, что средние суммы операций выросли во всех трех основных категориях безналичных расчетов.

В Украине стало больше платежных терминалов

Параллельно с увеличением объемов безналичных платежей продолжает расширяться инфраструктура для приема платежных карт.

По информации НБУ, количество активных POS-терминалов в торговой и сервисной сетях с начала года выросло на 5,2%. По состоянию на конец сентября 2026 года их насчитывалось 587,8 тыс.

Еще заметнее увеличилось количество пунктов продажи товаров и предоставления услуг, где покупатели могут расплатиться платежными картами. За девять месяцев их количество выросло на 18,4% и достигло 727,2 тыс.

В то же время сеть банкоматов оставалась практически неизменной и насчитывала около 15,7 тыс. устройств. Такая динамика свидетельствует о расширении возможностей для безналичной оплаты товаров и услуг, тогда как инфраструктура для получения наличных остается относительно стабильной.

Количество платежных карт превысило 154 миллиона

За три квартала 2026 года общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, достигло 154,5 млн штук. Это на 3,9% больше, чем в начале текущего года.

В то же время увеличение общего количества выпущенных карт не сопровождалось аналогичным ростом количества карт, которыми граждане активно пользуются. Так, в сентябре 2026 года активными были 59,5 млн платежных карт, или 38,5% от общего количества. Для сравнения, в январе активными были 65,4 млн карт, что составляло около 44%.

В Национальном банке объясняют уменьшение количества активных карт, в частности, завершением действия отдельных государственных программ социальной поддержки населения, для реализации которых использовались платежные карты. Среди таких программ регулятор называет "Зимнюю поддержку" и "Теплую зиму".

Бесконтактная оплата стала основным способом расчетов в магазинах

Отдельное внимание Национальный банк обращает на распространение бесконтактных технологий оплаты.

По итогам сентября 2026 года почти 57,5% всех активных платежных карт были бесконтактными. Вместе с тем продолжает расти популярность токенизированных карт, которые позволяют осуществлять платежи с помощью смартфонов и других устройств с поддержкой NFC. Их количество с начала года увеличилось на 2,8% и достигло 21,3 млн штук. Такие карты составляли 34,5% от общего количества активных платежных карт. По данным НБУ, почти 99% безналичных операций в торговой сети по количеству и сумме в течение января–сентября 2026 года осуществлялись с использованием бесконтактной технологии оплаты и NFC.

Соответственно, доля операций, во время которых необходимо физически вставлять карту в терминал для считывания данных, стала минимальной.

Напомним

Несмотря на распространение электронных платежей, наличные в Украине остаются необходимыми. В 2026 году получить деньги со счета можно разными способами: пластиковая карта в банкомате, NFC-платежи, QR-коды, операции через мобильные приложения и выдача в кассе.