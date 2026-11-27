Мировые цены на золото стабилизировались после резких колебаний в течение недели на фоне ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США и восстановления спроса на акции технологических компаний. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В пятницу, 27 ноября, спотовая цена золота составляла 3567,67 доллара за унцию. В начале недели драгоценный металл ненадолго опускался ниже 3500 долларов, достигнув 15-месячного минимума.

В то же время мировые фондовые рынки продемонстрировали рост благодаря восстановлению стоимости акций компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Золото дешевеет 3-й месяц подряд

С 11 ноября стоимость золота остается ниже 4000 долларов за унцию. По итогам ноября драгоценный металл может потерять более 6% стоимости, продолжив падение 3-й месяц подряд.

Опубликованные на этой неделе показатели базовой инфляции в США усилили ожидания повышения процентной ставки ФРС в декабре. Инвесторы также допускают дальнейшее ужесточение монетарной политики в начале 2027 года.

Высокие процентные ставки традиционно снижают привлекательность золота, поскольку этот актив не приносит процентного дохода.

Среди других драгоценных металлов серебро подешевело на 0,1% — до 41,50 доллара за унцию. Стоимость платины выросла, тогда как палладий незначительно подешевел. Индекс доллара Bloomberg демонстрирует рост уже 5-ю неделю подряд.

Золото вновь дешевеет на фоне ускорения инфляции в США и ожиданий нового повышения ставок ФРС