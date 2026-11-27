Світові ціни на золото стабілізувалися після різких коливань протягом тижня на тлі очікувань підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США та відновлення попиту на акції технологічних компаній. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю, 27 листопада, спотова ціна золота становила 3567,67 долара за унцію. На початку тижня дорогоцінний метал ненадовго опускався нижче 3500 доларів, досягнувши 15-місячного мінімуму.

Водночас світові фондові ринки продемонстрували зростання завдяки відновленню вартості акцій компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Золото дешевшає 3-й місяць поспіль

Із 11 листопада вартість золота залишається нижчою за 4000 доларів за унцію. За підсумками листопада дорогоцінний метал може втратити понад 6% вартості, продовживши падіння 3-й місяць поспіль.

Оприлюднені цього тижня показники базової інфляції у США посилили очікування щодо підвищення процентної ставки ФРС у грудні. Інвестори також допускають подальше посилення монетарної політики на початку 2027 року.

Високі процентні ставки традиційно знижують привабливість золота, оскільки цей актив не приносить процентного доходу.

Серед інших дорогоцінних металів срібло подешевшало на 0,1% – до 41,50 долара за унцію. Вартість платини зросла, тоді як паладій незначно подешевшав. Індекс долара Bloomberg демонструє зростання вже 5-й тиждень поспіль.

Золото знову дешевшає на тлі прискорення інфляції у США та очікувань нового підвищення ставок ФРС