За генерала СБУ Дуку внесли 44 млн грн застави

За колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку, підозрюваного у справі "Карфаген", внесли 44 мільйони гривень застави. Це УНН підтвердили у пресслужбі ВАКС.

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Як повідомили у пресслужбі ВАКС, за Дуку внесли 44 млн гривень із необхідних 65 млн гривень, визначених судом.

Кошти надійшли від 1113 платників.

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4 листопада детективи Національного антикорупційного бюро затримали генерала СБУ Сергія Дуку в межах розслідування справи "Карфаген".

За даними правоохоронців, у межах цієї операції викрили злочинну організацію, учасники якої, за версією слідства, систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за забезпечення безперешкодної роботи шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Вищий антикорупційний суд відправив генерала СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави розміром 65 млн грн.