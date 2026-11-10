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За генерала СБУ Дуку внесли 44 млн грн застави

Київ • УНН

 • 660 перегляди

За Сергія Дуку внесли 44 млн грн застави з визначених судом 65 млн. Кошти надійшли від 1113 платників.

За генерала СБУ Дуку внесли 44 млн грн застави

За колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку, підозрюваного у справі "Карфаген", внесли 44 мільйони гривень застави. Це УНН підтвердили у пресслужбі ВАКС.

Деталі 

Як повідомили у пресслужбі ВАКС, за Дуку внесли 44 млн гривень із необхідних 65 млн гривень, визначених судом. 

Кошти надійшли від 1113 платників.  

Доповнення

4 листопада детективи Національного антикорупційного бюро затримали генерала СБУ Сергія Дуку в межах розслідування справи "Карфаген".

За даними правоохоронців, у межах цієї операції викрили злочинну організацію, учасники якої, за версією слідства, систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за забезпечення безперешкодної роботи шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Вищий антикорупційний суд відправив генерала СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави розміром 65 млн грн.  

Павло Башинський

ПолітикаКримінал
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України