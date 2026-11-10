За генерала СБУ Дуку внесли 44 млн грн застави
Київ • УНН
За Сергія Дуку внесли 44 млн грн застави з визначених судом 65 млн. Кошти надійшли від 1113 платників.
За колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку, підозрюваного у справі "Карфаген", внесли 44 мільйони гривень застави. Це УНН підтвердили у пресслужбі ВАКС.
Деталі
Як повідомили у пресслужбі ВАКС, за Дуку внесли 44 млн гривень із необхідних 65 млн гривень, визначених судом.
Кошти надійшли від 1113 платників.
Доповнення
4 листопада детективи Національного антикорупційного бюро затримали генерала СБУ Сергія Дуку в межах розслідування справи "Карфаген".
За даними правоохоронців, у межах цієї операції викрили злочинну організацію, учасники якої, за версією слідства, систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за забезпечення безперешкодної роботи шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.
Вищий антикорупційний суд відправив генерала СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави розміром 65 млн грн.