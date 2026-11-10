За генерала СБУ Дуку внесли 44 млн грн залога
Киев • УНН
За Сергея Дуку внесли 44 млн грн залога из назначенных судом 65 млн. Средства поступили от 1113 плательщиков.
За бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуку, подозреваемого по делу "Карфаген", внесли 44 миллиона гривен залога. Это УНН подтвердили в пресс-службе ВАКС.
Детали
Как сообщили в пресс-службе ВАКС, за Дуку внесли 44 млн гривен из необходимых 65 млн гривен, определённых судом.
Средства поступили от 1113 плательщиков.
Дополнение
4 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро задержали генерала СБУ Сергея Дуку в рамках расследования дела "Карфаген".
По данным правоохранителей, в рамках этой операции разоблачили преступную организацию, участники которой, по версии следствия, систематически предоставляли неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за обеспечение беспрепятственной работы мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.
Высший антикоррупционный суд отправил генерала СБУ Сергея Дуку под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн.