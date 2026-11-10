"Працюємо, щоб покласти край війні" - Кушнер назвав переговори в Абу-Дабі конструктивними

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Спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що обговорення в Абу-Дабі були конструктивними - "працюємо, щоб покласти край цій руйнівній війні та створити безпекові умови", передає УНН.

Нас обнадіюють сьогоднішні конструктивні обговорення. За дорученням президента США Дональда Трампа ми працюємо над тим, щоб покласти край цій руйнівній війні та створити безпекові умови, необхідні для існування суверенної, безпечної й процвітаючої України, а також для встановлення тривалого миру в усій Європі - повідомив Кушнер у соцмережі Х.

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Тристоронні переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершилися. Вони поновляться у середу, 11 листопада.

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Президент України Володимир Зеленський уже мав коротку розмовуз українською делегацією на переговорах в Абу-Дабі про мир, де 10 листопада завершився перший день перемовин, і матиме ширший брифінг пізніше.