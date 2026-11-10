"Працюємо, щоб покласти край війні" - Кушнер назвав переговори в Абу-Дабі конструктивними

$45.410.0950.820.17
ukenru
19:15 • 5312 перегляди
Штукатури обійшли айтівців: які фахівці можуть заробляти понад 60 тисяч гривень в УкраїніPhoto
18:47 • 8402 перегляди
11 листопада в Україні графіки будуть діяти цілодобово - скільки доведеться сидіти без світла
Ексклюзив
18:35 • 8540 перегляди
Масштабна ДТП у Болгарії - у МЗС відповіли, чи є чи серед постраждалих українці
18:07 • 7632 перегляди
Віткофф і Кушнер можуть відвідати москву та Київ після переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ
17:46 • 11415 перегляди
Ліга націй: чи зможе Україна у Белфасті взяти реванш у Північної ІрландіїPhotoVideo
17:28 • 8676 перегляди
Україна залишилася без нових ракет PAC-3 у жовтні: Європа чекає дозволу США на постачання – ЗМІ
16:43 • 10398 перегляди
Україну очікує стрибок тепла, але перед ним прийдуть дощі та мокрий сніг - синоптикиня
Ексклюзив
16:00 • 15553 перегляди
Курс під повним контролем - економіст спрогнозував, чи варто чекати різких стрибків валюти
15:48 • 11554 перегляди
"Калібри", "Іскандери" та реактивні шахеди: у Генштабі показали дивізіон IRIS-T, який збив 200 цілейVideo
Ексклюзив
15:45 • 13943 перегляди
Санаторії можуть стати повноцінною частиною реабілітації ветеранів: нардеп пояснив, чому важливо зберегти оздоровчу інфраструктуру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Європейці зробили спільну заяву після зустрічі з Україною та США в Абу-Дабі - згадали про безпекову архітектуру після війни10 листопада, 10:07 • 26042 перегляди
Зеленський розраховує на результативні переговори в Абу-Дабі - очікує брифінгу від перемовників10 листопада, 10:33 • 27599 перегляди
США бачать "реальний шанс" на прогрес у мирному врегулюванні з початком переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ10 листопада, 11:34 • 16766 перегляди
Без відтермінування для тиловиків та повернення для СБУ та ГУР - як Зеленський пропонує змінити правила декларування 10 листопада, 12:43 • 19749 перегляди
Тристоронні переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершили і поновлять 11 листопада10 листопада, 13:00 • 15556 перегляди
Публікації
Штукатури обійшли айтівців: які фахівці можуть заробляти понад 60 тисяч гривень в УкраїніPhoto19:15 • 5312 перегляди
Ліга націй: чи зможе Україна у Белфасті взяти реванш у Північної ІрландіїPhotoVideo17:46 • 11415 перегляди
Рада готує зміни до оподаткування: хто з українців платитиме більше й що буде з ПДВ для бізнесу Photo16:06 • 10750 перегляди
Курс під повним контролем - економіст спрогнозував, чи варто чекати різких стрибків валюти
Ексклюзив
16:00 • 15553 перегляди
Санаторії можуть стати повноцінною частиною реабілітації ветеранів: нардеп пояснив, чому важливо зберегти оздоровчу інфраструктуру
Ексклюзив
15:45 • 13943 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Сергій Бизов
Каш Патель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Велика Британія
Париж
Реклама
УНН Lite
“Просто двоє ютуберів, які розслабляються” - Голанд вчив MrBeast медитаціїPhotoVideo19:56 • 14 перегляди
Пес Патрон став батьком і показав перші фото малюківVideo18:22 • 2308 перегляди
Меган Маркл уперше з’явилася на публіці після арешту батька, але відмовилася від виступу16:28 • 5002 перегляди
Пол Маккартні увійшов до трійки найбагатших музикантів світу зі статками $1,4 млрд15:57 • 6118 перегляди
GTA VI вже доступна для завантаження - розробники показали новий трейлер на PS 5 Video15:31 • 5604 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Forbes
Х-59
МіГ-29
Соціальна мережа

"Працюємо, щоб покласти край війні" - Кушнер назвав переговори в Абу-Дабі конструктивними

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Джаред Кушнер заявив про конструктивні переговори в Абу-Дабі. США прагнуть завершити війну та створити умови для тривалого миру.

"Працюємо, щоб покласти край війні" - Кушнер назвав переговори в Абу-Дабі конструктивними
Фото: Urs Flueeler/Pool via REUTERS

Спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що обговорення в Абу-Дабі були конструктивними - "працюємо, щоб покласти край цій руйнівній війні та створити безпекові умови", передає УНН.

Нас обнадіюють сьогоднішні конструктивні обговорення. За дорученням президента США Дональда Трампа ми працюємо над тим, щоб покласти край цій руйнівній війні та створити безпекові умови, необхідні для існування суверенної, безпечної й процвітаючої України, а також для встановлення тривалого миру в усій Європі 

- повідомив Кушнер у соцмережі Х.

Віткофф і Кушнер можуть відвідати москву та Київ після переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ10.11.26, 20:07 • 7636 переглядiв

Нагадаємо 

Тристоронні переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершилися. Вони поновляться у середу, 11 листопада.  

Тристоронній формат був змістовним - Зеленський розкрив теми переговорів в Абу-Дабі та один з пріоритетів України10.11.26, 17:28 • 2842 перегляди

Президент України Володимир Зеленський уже мав коротку розмовуз українською делегацією на переговорах в Абу-Дабі про мир, де 10 листопада завершився перший день перемовин, і матиме ширший брифінг пізніше. 

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна