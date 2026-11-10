"Работаем, чтобы положить конец войне" — Кушнер назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными
Киев • УНН
Джаред Кушнер заявил о конструктивных переговорах в Абу-Даби. США стремятся завершить войну и создать условия для прочного мира.
Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что обсуждения в Абу-Даби были конструктивными — "работаем, чтобы положить конец этой разрушительной войне и создать условия безопасности", передает УНН.
Нас обнадеживают сегодняшние конструктивные обсуждения. По поручению президента США Дональда Трампа мы работаем над тем, чтобы положить конец этой разрушительной войне и создать условия безопасности, необходимые для существования суверенной, безопасной и процветающей Украины, а также для установления прочного мира во всей Европе
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Напомним
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби на сегодня завершились. Они возобновятся в среду, 11 ноября.
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Президент Украины Владимир Зеленский уже провел короткий разговорс украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби о мире, где 10 ноября завершился первый день переговоров, и позднее проведет более подробный брифинг.