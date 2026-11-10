"Работаем, чтобы положить конец войне" — Кушнер назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными

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Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что обсуждения в Абу-Даби были конструктивными — "работаем, чтобы положить конец этой разрушительной войне и создать условия безопасности", передает УНН.

Нас обнадеживают сегодняшние конструктивные обсуждения. По поручению президента США Дональда Трампа мы работаем над тем, чтобы положить конец этой разрушительной войне и создать условия безопасности, необходимые для существования суверенной, безопасной и процветающей Украины, а также для установления прочного мира во всей Европе — сообщил Кушнер в социальной сети X.

Виткофф и Кушнер могут посетить москву и Киев после переговоров в Абу-Даби — СМИ

Напомним

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби на сегодня завершились. Они возобновятся в среду, 11 ноября.

Трёхсторонний формат был содержательным — Зеленский раскрыл темы переговоров в Абу-Даби и один из приоритетов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел короткий разговорс украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби о мире, где 10 ноября завершился первый день переговоров, и позднее проведет более подробный брифинг.