США отложили введение пошлин на китайские полупроводники до 2027 года

$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 1254 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 19765 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 37940 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 48671 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 57068 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 37991 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 44368 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 21622 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18967 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24449 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.1м/с
62%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мелони: прошлый год был тяжелым, но не волнуйтесь — следующий будет еще хуже23 декабря, 23:00 • 10671 просмотра
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo24 декабря, 00:39 • 16847 просмотра
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo24 декабря, 01:12 • 12324 просмотра
Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон24 декабря, 01:46 • 6840 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo04:30 • 13067 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 48673 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 31326 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 57069 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 44371 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 100138 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Джо Байден
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сумская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 3326 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 28160 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 26133 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 29434 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 31407 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Дипломатка
Золото

США отложили введение пошлин на китайские полупроводники до 2027 года

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Администрация Трампа объявила о введении тарифов на импорт китайских полупроводников из-за стремления Пекина к доминированию, однако отложила их применение до июня 2027 года. Это решение является следствием расследования в отношении недобросовестной торговой практики Китая.

США отложили введение пошлин на китайские полупроводники до 2027 года

Администрация президента Дональда Трампа во вторник объявила, что введет тарифы на импорт китайских полупроводников из-за «необоснованного» стремления Пекина к доминированию в чиповой индустрии, но отложит применение этой меры до июня 2027 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно документу, ставка тарифа будет объявлена не менее чем за 30 дней. Это решение стало следствием годичного расследования по «Разделу 301» относительно недобросовестной торговой практики Китая, которое касалось экспорта «старых» или устаревших технологических чипов в США и было начато администрацией бывшего президента Джо Байдена.

Целенаправленное стремление Китая к доминированию в полупроводниковой отрасли является необоснованным и обременяет или ограничивает торговлю США, поэтому является основанием для применения мер

- говорится в заявлении Офиса торгового представителя США.

Посольство Китая в Вашингтоне выразило протест против любых тарифов. «Политизировать, инструментализировать и использовать торговые и технологические вопросы как оружие, дестабилизируя глобальные промышленные и поставочные цепи, никому не принесет пользы и в конечном итоге обернется против тех, кто это делает», — говорится в заявлении для Reuters. «Мы примем все необходимые меры для решительной защиты наших законных прав и интересов», — добавили в посольстве.

Этот шаг, который сохраняет возможность Трампа ввести пошлины, имеет целью уменьшить напряженность с Пекином на фоне ограничений китайского экспорта редкоземельных металлов, от которых зависят мировые технологические компании, и контроль которых осуществляет Китай.

Китай стремится утроить производство чипов ИИ на фоне конкуренции с США - Financial Times27.08.25, 16:05 • 2788 просмотров

В рамках переговоров с Китаем об отсрочке этих ограничений Вашингтон отсрочил правило об ограничении экспорта американских технологий в подразделения уже внесенных в черный список китайских компаний. Также начата проверка, которая может позволить первые поставки в Китай второго по мощности AI-чипа компании Nvidia, сообщает Reuters, несмотря на серьезные опасения «ястребов» в США, которые считают, что эти чипы могут значительно усилить китайскую армию.

Отрасль полупроводников ожидает решения администрации относительно более широкого расследования тарифов на глобальный импорт чипов.

Это расследование, проводимое в соответствии с «Разделом 232» закона о национальной безопасности, может привести к введению дополнительных тарифов на китайские полупроводники и широкий спектр электронных устройств, их содержащих, из всех стран. Однако, по сообщениям Reuters, американские чиновники в частном порядке отмечают, что тарифы могут не быть введены в ближайшее время.

Nvidia рассматривает возможность увеличения производства чипов H200 для Китая из-за высокого спроса - Reuters13.12.25, 16:10 • 5697 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Техника
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Джо Байден
Китай
Соединённые Штаты