США отложили введение пошлин на китайские полупроводники до 2027 года
Киев • УНН
Администрация Трампа объявила о введении тарифов на импорт китайских полупроводников из-за стремления Пекина к доминированию, однако отложила их применение до июня 2027 года. Это решение является следствием расследования в отношении недобросовестной торговой практики Китая.
Детали
Согласно документу, ставка тарифа будет объявлена не менее чем за 30 дней. Это решение стало следствием годичного расследования по «Разделу 301» относительно недобросовестной торговой практики Китая, которое касалось экспорта «старых» или устаревших технологических чипов в США и было начато администрацией бывшего президента Джо Байдена.
Целенаправленное стремление Китая к доминированию в полупроводниковой отрасли является необоснованным и обременяет или ограничивает торговлю США, поэтому является основанием для применения мер
Посольство Китая в Вашингтоне выразило протест против любых тарифов. «Политизировать, инструментализировать и использовать торговые и технологические вопросы как оружие, дестабилизируя глобальные промышленные и поставочные цепи, никому не принесет пользы и в конечном итоге обернется против тех, кто это делает», — говорится в заявлении для Reuters. «Мы примем все необходимые меры для решительной защиты наших законных прав и интересов», — добавили в посольстве.
Этот шаг, который сохраняет возможность Трампа ввести пошлины, имеет целью уменьшить напряженность с Пекином на фоне ограничений китайского экспорта редкоземельных металлов, от которых зависят мировые технологические компании, и контроль которых осуществляет Китай.
В рамках переговоров с Китаем об отсрочке этих ограничений Вашингтон отсрочил правило об ограничении экспорта американских технологий в подразделения уже внесенных в черный список китайских компаний. Также начата проверка, которая может позволить первые поставки в Китай второго по мощности AI-чипа компании Nvidia, сообщает Reuters, несмотря на серьезные опасения «ястребов» в США, которые считают, что эти чипы могут значительно усилить китайскую армию.
Отрасль полупроводников ожидает решения администрации относительно более широкого расследования тарифов на глобальный импорт чипов.
Это расследование, проводимое в соответствии с «Разделом 232» закона о национальной безопасности, может привести к введению дополнительных тарифов на китайские полупроводники и широкий спектр электронных устройств, их содержащих, из всех стран. Однако, по сообщениям Reuters, американские чиновники в частном порядке отмечают, что тарифы могут не быть введены в ближайшее время.
