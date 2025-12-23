$42.150.10
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
06:30 • 16072 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 32887 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 49185 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 74334 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 43497 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 36699 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 30291 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 26026 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21911 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Золото та срібло знову побили рекорд вартості на тлі напруження між США та Венесуелою

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Ціна спотового золота зросла до $4 476,15 за унцію, а ф'ючерси на золото в США піднялися до $4 509,80. Спотове срібло зросло до $69,44 за унцію, оновивши рекорд на позначці $69,98.

Золото та срібло знову побили рекорд вартості на тлі напруження між США та Венесуелою

У вівторок золото оновило історичний максимум, майже діставшись позначки $4 500 за унцію, оскільки інвестори кинулися в цей стабільний актив на тлі напруження між США та Венесуелою. Срібло також подорожчало до нового рекордного рівня.  Про це повідомляє агентство Reuters, пише УНН.

Деталі

Ціна спотового золота зросла на 0,7% — до $4 476,15 за унцію, після того як раніше в ході сесії досягла рекордних $4 497,55. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому піднялися на 0,9% — до $4 509,80.

"Напруження між США та Венесуелою тримають золото в полі зору інвесторів як хедж невизначеності", — сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер, додавши, що цього тижня золото злетіло як частина ширшого переорієнтування позицій на тлі очікувань подальшого зниження ставок у США.

Вотерер зазначив, що покупці й надалі розглядають коштовні метали як ефективний спосіб диверсифікації портфелів і збереження вартості, додавши: "Я не думаю, що ми вже досягли пікових рівнів для золота чи срібла".

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив "блокаду" всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять та виходять із Венесуели.

Додаткову підтримку золоту надали повідомлення про те, що Трамп може вже на початку січня оголосити нового голову Федеральної резервної системи. Ринки закладають у ціни два зниження ставок наступного року на тлі очікувань більш м'якої монетарної політики.

Китай купив у росії золото на рекордну суму - ЗМІ21.12.25, 19:50 • 11244 перегляди

Золото, класичний "тихогаваний" актив у часи геополітичної та економічної турбулентності, з початку року зросло більш ніж на 70%, користуючись потужним міксом факторів: геополітичні ризики, очікування зниження ставок, закупівлі центробанками, дедоларизація, приплив коштів в ETF.

"У міру наближення кінця року тонша ліквідність може підсилювати цінові коливання", — сказав ринковий аналітик та платформи Naga Франк Вальбаум, зазначивши, що золото може залишатися особливо чутливим до геополітичних новин і змін у ставкових очікуваннях.

Спотове срібло зросло на 0,6% — до $69,44 за унцію, раніше оновивши рекорд на позначці $69,98. З початку року срібло додало понад 141%, випереджаючи золото завдяки дефіциту пропозиції, промисловому попиту та інвестиційним потокам.

Спотова платина підскочила на 2,2% — до $2 167,25, максимуму більш ніж за 17 років, а паладій зріс на 2,5% — до трирічного піку $1 803,91, слідуючи за зростанням золота і срібла.

Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му19.12.25, 11:00 • 63489 переглядiв

Ольга Розгон

