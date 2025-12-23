Золото и серебро снова побили рекорд стоимости на фоне напряженности между США и Венесуэлой

Во вторник золото обновило исторический максимум, почти достигнув отметки в $4 500 за унцию, поскольку инвесторы устремились в этот стабильный актив на фоне напряженности между США и Венесуэлой. Серебро также подорожало до нового рекордного уровня. Об этом сообщает агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

Цена спотового золота выросла на 0,7% — до $4 476,15 за унцию, после того как ранее в ходе сессии достигла рекордных $4 497,55. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале поднялись на 0,9% — до $4 509,80.

"Напряженность между США и Венесуэлой держат золото в поле зрения инвесторов как хедж неопределенности", — сказал главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер, добавив, что на этой неделе золото взлетело как часть более широкой переориентации позиций на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок в США.

Уотерер отметил, что покупатели и в дальнейшем рассматривают драгоценные металлы как эффективный способ диверсификации портфелей и сохранения стоимости, добавив: "Я не думаю, что мы уже достигли пиковых уровней для золота или серебра".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил "блокаду" всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих и выходящих из Венесуэлы.

Дополнительную поддержку золоту оказали сообщения о том, что Трамп может уже в начале января объявить нового главу Федеральной резервной системы. Рынки закладывают в цены два снижения ставок в следующем году на фоне ожиданий более мягкой монетарной политики.

Золото, классический "тихогаванный" актив во времена геополитической и экономической турбулентности, с начала года выросло более чем на 70%, пользуясь мощным миксом факторов: геополитические риски, ожидания снижения ставок, закупки центробанками, дедолларизация, приток средств в ETF.

"По мере приближения конца года более тонкая ликвидность может усиливать ценовые колебания", — сказал рыночный аналитик и платформы Naga Франк Вальбаум, отметив, что золото может оставаться особенно чувствительным к геополитическим новостям и изменениям в ставковых ожиданиях.

Спотовое серебро выросло на 0,6% — до $69,44 за унцию, ранее обновив рекорд на отметке $69,98. С начала года серебро прибавило более 141%, опережая золото благодаря дефициту предложения, промышленному спросу и инвестиционным потокам.

Спотовая платина подскочила на 2,2% — до $2 167,25, максимума более чем за 17 лет, а палладий вырос на 2,5% — до трехлетнего пика $1 803,91, следуя за ростом золота и серебра.

