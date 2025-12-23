$42.150.10
08:27 • 5982 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30 • 16066 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 32880 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 49178 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 74324 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 43495 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 36697 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 30290 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 26026 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21911 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Золото и серебро снова побили рекорд стоимости на фоне напряженности между США и Венесуэлой

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Цена спотового золота выросла до $4 476,15 за унцию, а фьючерсы на золото в США поднялись до $4 509,80. Спотовое серебро выросло до $69,44 за унцию, обновив рекорд на отметке $69,98.

Золото и серебро снова побили рекорд стоимости на фоне напряженности между США и Венесуэлой

Во вторник золото обновило исторический максимум, почти достигнув отметки в $4 500 за унцию, поскольку инвесторы устремились в этот стабильный актив на фоне напряженности между США и Венесуэлой. Серебро также подорожало до нового рекордного уровня.  Об этом сообщает агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

Цена спотового золота выросла на 0,7% — до $4 476,15 за унцию, после того как ранее в ходе сессии достигла рекордных $4 497,55. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале поднялись на 0,9% — до $4 509,80.

"Напряженность между США и Венесуэлой держат золото в поле зрения инвесторов как хедж неопределенности", — сказал главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер, добавив, что на этой неделе золото взлетело как часть более широкой переориентации позиций на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок в США.

Уотерер отметил, что покупатели и в дальнейшем рассматривают драгоценные металлы как эффективный способ диверсификации портфелей и сохранения стоимости, добавив: "Я не думаю, что мы уже достигли пиковых уровней для золота или серебра".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил "блокаду" всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих и выходящих из Венесуэлы.

Дополнительную поддержку золоту оказали сообщения о том, что Трамп может уже в начале января объявить нового главу Федеральной резервной системы. Рынки закладывают в цены два снижения ставок в следующем году на фоне ожиданий более мягкой монетарной политики.

Китай купил у россии золото на рекордную сумму - СМИ21.12.25, 19:50 • 11244 просмотра

Золото, классический "тихогаванный" актив во времена геополитической и экономической турбулентности, с начала года выросло более чем на 70%, пользуясь мощным миксом факторов: геополитические риски, ожидания снижения ставок, закупки центробанками, дедолларизация, приток средств в ETF.

"По мере приближения конца года более тонкая ликвидность может усиливать ценовые колебания", — сказал рыночный аналитик и платформы Naga Франк Вальбаум, отметив, что золото может оставаться особенно чувствительным к геополитическим новостям и изменениям в ставковых ожиданиях.

Спотовое серебро выросло на 0,6% — до $69,44 за унцию, ранее обновив рекорд на отметке $69,98. С начала года серебро прибавило более 141%, опережая золото благодаря дефициту предложения, промышленному спросу и инвестиционным потокам.

Спотовая платина подскочила на 2,2% — до $2 167,25, максимума более чем за 17 лет, а палладий вырос на 2,5% — до трехлетнего пика $1 803,91, следуя за ростом золота и серебра.

Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м19.12.25, 11:00 • 63489 просмотров

Ольга Розгон

Экономика
Санкции
Золото
Федеральная резервная система
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты