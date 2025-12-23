У США заборонили всі нові іноземні дрони через побоювання щодо нацбезпеки та шпигунства

Федеральна комісія зв'язку США (FCC) в понеділок внесла до чорного списку всі нові дрони та компоненти іноземного виробництва через побоювання, що обладнання становить "неприйнятний ризик" для національної безпеки, що стало пасткою для китайського виробника дронів DJI після давніх побоювань, що ця технологія дає Пекіну плацдарм у критичній інфраструктурі США, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Технологію було внесено до "списку обмежуваних" комісії, що забороняє DJI та іншим іноземним виробникам дронів отримувати схвалення FCC на продаж нових моделей дронів для імпорту або продажу в США. У понеділковій заяві агентство заявило, що цей крок "зменшить ризик прямих атак та збоїв [дронів], несанкціонованого спостереження, витоку конфіденційних даних та інших загроз [дронів] для батьківщини".

Голова FCC Брендан Карр заявив, що хоча дрони пропонують потенціал для підвищення громадської безпеки та позиції США в глобальних інноваціях, "злочинці, терористи та ворожі іноземні суб'єкти посилили використання цих технологій як озброєння, створюючи нові та серйозні загрози для нашої батьківщини".

Це рішення ухвалено на тлі того, як китайські яструби в Конгресі США посилюють попередження про ризики безпеки дронів, зроблені DJI, на яку припадає понад 90% світового ринку. Але зусилля щодо посилення контролю на Капітолійському пагорбі зустріли певний спротив через потенційний вплив обмеження використання дронів на американський бізнес та правоохоронні органи. Широкий спектр секторів, включаючи будівельні, енергетичні, сільськогосподарські та гірничодобувні компанії, а також місцеві поліцейські та пожежні служби по всій країні, використовують дрони виробництва DJI, пише видання.

Але це правило не заборонить тисячі безпілотних літальних апаратів, які вже розгорнуті в США. Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) заявила в понеділок, що це рішення "не впливає на дрони або компоненти дронів, які зараз продаються в Сполучених Штатах", за даними агентства, а це означає, що дрони, раніше дозволені FCC, усе ще можна використовувати. Речник FCC не одразу відповів на запитання про потенційні плани ретроактивної заборони дронів або компонентів іноземного виробництва.

Лю Пен'юй, речник посольства Китаю у США, заявив, що Пекін "рішуче виступає проти надмірного розтягування США концепції національної безпеки, що порушує та обмежує нормальний економічний та торговельний обмін, а також підриває безпеку та стабільність глобальних промислових та постачальних ланцюгів".

Речник DJI заявив, що фірма "розчарована" кроком Федеральної комісії зв'язку (FCC). "Хоча DJI не було виділено окремо, не було оприлюднено жодної інформації про те, яку інформацію використовувала виконавча гілка влади для ухвалення свого рішення", – сказав речник.

