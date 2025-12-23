У США заборонили всі нові іноземні дрони через побоювання щодо нацбезпеки та шпигунства

$42.150.10
49.490.02
ukenru
Ексклюзив
06:30 • 5160 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 20387 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 35946 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 51977 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 35218 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 31650 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 27907 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 25106 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21591 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18702 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.1м/с
86%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси23 грудня, 00:39 • 14553 перегляди
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"02:14 • 15243 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto02:50 • 14295 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News04:02 • 14408 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 16206 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 51977 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 44182 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 73332 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 95208 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 130089 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Білий дім
Китай
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 14579 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 17416 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 39829 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 37094 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 38690 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Washington Post
Дипломатка
YouTube

У США заборонили всі нові іноземні дрони через побоювання щодо нацбезпеки та шпигунства

Київ • УНН

 • 1300 перегляди

Федеральна комісія зв'язку США (FCC) заборонила продаж нових іноземних дронів, посилаючись на ризики для національної безпеки. Це рішення, спрямоване на китайського виробника DJI, не впливає на вже розгорнуті в США дрони.

У США заборонили всі нові іноземні дрони через побоювання щодо нацбезпеки та шпигунства

Федеральна комісія зв'язку США (FCC) в понеділок внесла до чорного списку всі нові дрони та компоненти іноземного виробництва через побоювання, що обладнання становить "неприйнятний ризик" для національної безпеки, що стало пасткою для китайського виробника дронів DJI після давніх побоювань, що ця технологія дає Пекіну плацдарм у критичній інфраструктурі США, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Технологію було внесено до "списку обмежуваних" комісії, що забороняє DJI та іншим іноземним виробникам дронів отримувати схвалення FCC на продаж нових моделей дронів для імпорту або продажу в США. У понеділковій заяві агентство заявило, що цей крок "зменшить ризик прямих атак та збоїв [дронів], несанкціонованого спостереження, витоку конфіденційних даних та інших загроз [дронів] для батьківщини".

Голова FCC Брендан Карр заявив, що хоча дрони пропонують потенціал для підвищення громадської безпеки та позиції США в глобальних інноваціях, "злочинці, терористи та ворожі іноземні суб'єкти посилили використання цих технологій як озброєння, створюючи нові та серйозні загрози для нашої батьківщини".

Це рішення ухвалено на тлі того, як китайські яструби в Конгресі США посилюють попередження про ризики безпеки дронів, зроблені DJI, на яку припадає понад 90% світового ринку. Але зусилля щодо посилення контролю на Капітолійському пагорбі зустріли певний спротив через потенційний вплив обмеження використання дронів на американський бізнес та правоохоронні органи. Широкий спектр секторів, включаючи будівельні, енергетичні, сільськогосподарські та гірничодобувні компанії, а також місцеві поліцейські та пожежні служби по всій країні, використовують дрони виробництва DJI, пише видання.

Але це правило не заборонить тисячі безпілотних літальних апаратів, які вже розгорнуті в США. Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) заявила в понеділок, що це рішення "не впливає на дрони або компоненти дронів, які зараз продаються в Сполучених Штатах", за даними агентства, а це означає, що дрони, раніше дозволені FCC, усе ще можна використовувати. Речник FCC не одразу відповів на запитання про потенційні плани ретроактивної заборони дронів або компонентів іноземного виробництва.

Лю Пен'юй, речник посольства Китаю у США, заявив, що Пекін "рішуче виступає проти надмірного розтягування США концепції національної безпеки, що порушує та обмежує нормальний економічний та торговельний обмін, а також підриває безпеку та стабільність глобальних промислових та постачальних ланцюгів".

Речник DJI заявив, що фірма "розчарована" кроком Федеральної комісії зв'язку (FCC). "Хоча DJI не було виділено окремо, не було оприлюднено жодної інформації про те, яку інформацію використовувала виконавча гілка влади для ухвалення свого рішення", – сказав речник.

Трамп заблокував 5 масштабних вітрових проєктів через "загрозу нацбезпеці"22.12.25, 22:50 • 2964 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Санкції
Техніка
Енергетика
Пекін
Китай
Сполучені Штати Америки