В США запретили все новые иностранные дроны из-за опасений по поводу нацбезопасности и шпионажа

Федеральная комиссия по связи США (FCC) в понедельник внесла в черный список все новые дроны и компоненты иностранного производства из-за опасений, что оборудование представляет "неприемлемый риск" для национальной безопасности, что стало ловушкой для китайского производителя дронов DJI после давних опасений, что эта технология дает Пекину плацдарм в критической инфраструктуре США, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Технология была внесена в "список ограниченных" комиссии, что запрещает DJI и другим иностранным производителям дронов получать одобрение FCC на продажу новых моделей дронов для импорта или продажи в США. В понедельничном заявлении агентство заявило, что этот шаг "уменьшит риск прямых атак и сбоев [дронов], несанкционированного наблюдения, утечки конфиденциальных данных и других угроз [дронов] для родины".

Глава FCC Брендан Карр заявил, что хотя дроны предлагают потенциал для повышения общественной безопасности и позиции США в глобальных инновациях, "преступники, террористы и враждебные иностранные субъекты усилили использование этих технологий в качестве вооружения, создавая новые и серьезные угрозы для нашей родины".

Это решение принято на фоне того, как китайские ястребы в Конгрессе США усиливают предупреждения о рисках безопасности дронов, произведенных DJI, на которую приходится более 90% мирового рынка. Но усилия по усилению контроля на Капитолийском холме встретили определенное сопротивление из-за потенциального влияния ограничения использования дронов на американский бизнес и правоохранительные органы. Широкий спектр секторов, включая строительные, энергетические, сельскохозяйственные и горнодобывающие компании, а также местные полицейские и пожарные службы по всей стране, используют дроны производства DJI, пишет издание.

Но это правило не запретит тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые уже развернуты в США. Федеральная комиссия по связи (FCC) заявила в понедельник, что это решение "не влияет на дроны или компоненты дронов, которые сейчас продаются в Соединенных Штатах", по данным агентства, а это означает, что дроны, ранее разрешенные FCC, все еще можно использовать. Представитель FCC не сразу ответил на вопрос о потенциальных планах ретроактивного запрета дронов или компонентов иностранного производства.

Лю Пэнъюй, представитель посольства Китая в США, заявил, что Пекин "решительно выступает против чрезмерного растягивания США концепции национальной безопасности, что нарушает и ограничивает нормальный экономический и торговый обмен, а также подрывает безопасность и стабильность глобальных промышленных и поставочных цепей".

Представитель DJI заявил, что фирма "разочарована" шагом Федеральной комиссии по связи (FCC). "Хотя DJI не было выделено отдельно, не было обнародовано никакой информации о том, какую информацию использовала исполнительная ветвь власти для принятия своего решения", – сказал представитель.

