В США запретили все новые иностранные дроны из-за опасений по поводу нацбезопасности и шпионажа

Киев • УНН

 • 1724 просмотра

Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила продажу новых иностранных дронов, ссылаясь на риски для национальной безопасности. Это решение, направленное на китайского производителя DJI, не влияет на уже развернутые в США дроны.

В США запретили все новые иностранные дроны из-за опасений по поводу нацбезопасности и шпионажа

Федеральная комиссия по связи США (FCC) в понедельник внесла в черный список все новые дроны и компоненты иностранного производства из-за опасений, что оборудование представляет "неприемлемый риск" для национальной безопасности, что стало ловушкой для китайского производителя дронов DJI после давних опасений, что эта технология дает Пекину плацдарм в критической инфраструктуре США, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Технология была внесена в "список ограниченных" комиссии, что запрещает DJI и другим иностранным производителям дронов получать одобрение FCC на продажу новых моделей дронов для импорта или продажи в США. В понедельничном заявлении агентство заявило, что этот шаг "уменьшит риск прямых атак и сбоев [дронов], несанкционированного наблюдения, утечки конфиденциальных данных и других угроз [дронов] для родины".

Глава FCC Брендан Карр заявил, что хотя дроны предлагают потенциал для повышения общественной безопасности и позиции США в глобальных инновациях, "преступники, террористы и враждебные иностранные субъекты усилили использование этих технологий в качестве вооружения, создавая новые и серьезные угрозы для нашей родины".

Это решение принято на фоне того, как китайские ястребы в Конгрессе США усиливают предупреждения о рисках безопасности дронов, произведенных DJI, на которую приходится более 90% мирового рынка. Но усилия по усилению контроля на Капитолийском холме встретили определенное сопротивление из-за потенциального влияния ограничения использования дронов на американский бизнес и правоохранительные органы. Широкий спектр секторов, включая строительные, энергетические, сельскохозяйственные и горнодобывающие компании, а также местные полицейские и пожарные службы по всей стране, используют дроны производства DJI, пишет издание.

Но это правило не запретит тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые уже развернуты в США. Федеральная комиссия по связи (FCC) заявила в понедельник, что это решение "не влияет на дроны или компоненты дронов, которые сейчас продаются в Соединенных Штатах", по данным агентства, а это означает, что дроны, ранее разрешенные FCC, все еще можно использовать. Представитель FCC не сразу ответил на вопрос о потенциальных планах ретроактивного запрета дронов или компонентов иностранного производства.

Лю Пэнъюй, представитель посольства Китая в США, заявил, что Пекин "решительно выступает против чрезмерного растягивания США концепции национальной безопасности, что нарушает и ограничивает нормальный экономический и торговый обмен, а также подрывает безопасность и стабильность глобальных промышленных и поставочных цепей".

Представитель DJI заявил, что фирма "разочарована" шагом Федеральной комиссии по связи (FCC). "Хотя DJI не было выделено отдельно, не было обнародовано никакой информации о том, какую информацию использовала исполнительная ветвь власти для принятия своего решения", – сказал представитель.

