Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли

Скандальная клиника Odrex, вероятно, расположена на земельном участке, часть которого могла быть самовольно занята, а ее целевое назначение – изменено с нарушением законодательства. Речь идет о земле и недвижимости на ул. Розкидайловской в Одессе, где расположена главная локация медучреждения. Формально клиника лишь арендует помещения. Впрочем, открытые реестры свидетельствуют: юридические лица арендатора и собственника земли имеют общих учредителей. Может ли этот факт повлиять на распределение ответственности и что грозит участникам возможной земельной схемы, читайте в материале УНН.

Согласно данным из ресурса YouControl, земельный участок и здание по адресу Розкидайловская, 69/71 находятся в собственности ООО "Фабрика Акация". Именно эта компания выступает арендодателем помещения для ООО "Медицинский дом "Одрекс" – юридического лица, на лицензии которого сейчас работает скандальная клиника.

Как сообщал УНН ранее, учредители обеих компаний практически совпадают. Среди совладельцев ООО "Фабрика Акация" – Ирина Зайкова, Лариса Мысоцкая и Евгений Савицкий. Эти же фамилии фигурируют и среди учредителей ООО "Медицинский дом "Одрекс". Формально это разные юридические лица. Но фактически и землю, и здания, и медицинский бизнес контролирует одна группа бенефициаров.

В такой ситуации возникает логичный вопрос: если будет доказано нарушение земельного или регистрационного законодательства, может ли ответственность ограничиться только собственником участка? Юрист Олег Шрам считает, что наличие общих учредителей может иметь значение в рамках расследования.

Многие правонарушения совершаются по предварительному сговору группы лиц. И если они причастны к этому, то, конечно, да, их действиям, решениям или бездействию должна даваться соответствующая оценка - прокомментировал юрист.

По данным следствия, собственник земельного участка ООО "Фабрика Акация" мог провести реконструкцию зданий на ул. Розкидайловской, 69/71 с выходом за пределы отведенной земли и фактическим самовольным занятием прилегающей территории.

Отдельно правоохранители проверяют законность изменений, внесенных в Государственный реестр вещных прав. В частности, общую площадь объекта увеличили с 18 995,7 кв. м до 19 023,4 кв. м, а целевое назначение недвижимости изменили с "нежилых зданий и сооружений" на "нежилые здания учреждения здравоохранения".

Известно, что изменения были внесены решением государственного регистратора по заявлению руководителя ООО "Фабрика Акация". В то же время Управление государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета сообщило, что разрешительные документы на выполнение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию по этому адресу не регистрировались и не выдавались.

Правоохранители считают, что реконструкция могла произойти без надлежащей проектной документации и без разрешительных документов. В рамках уголовного производства Приморский районный суд Одессы предоставил разрешение на осмотр земельного участка с привлечением специалиста-геодезиста.

Тем временем адвокаты скандальной Odrex публично заявили, что клиника не имеет отношения к проверкам, поскольку следственные действия касаются только арендодателя. Они подчеркивают, что постановление суда предусматривает лишь осмотр здания снаружи и прилегающей территории и не связано с лицензированием или прекращением работы медучреждения.

В то же время в публичном заявлении адвокаты также говорили о "давлении на бизнес" и якобы рисках для пациентов клиники. Таким образом возникает противоречие: с одной стороны – утверждение о полной непричастности клиники; с другой – заявления об угрозе ее работе.

Поэтому, несмотря на публичные попытки дистанцироваться от нового уголовного производства, открытые реестры свидетельствуют: клиника и компания-владелец земельного участка связаны общими учредителями. Формально – это разные юридические лица. Фактически – одна группа бенефициаров контролирует и землю, и здание, и медицинский бизнес, который там работает. В такой ситуации говорить о полной непричастности по меньшей мере странно.

"Дело Odrex" снова вышло за пределы сугубо медицинской плоскости. После громких скандалов со смертями пациентов, подделками документов и запугиванием свидетелей, клиника оказалась в центре еще одного скандала – на этот раз земельного.

Станет ли это очередным эпизодом в длинном перечне репутационных кризисов и будет ли иметь реальные юридические последствия, решит суд. Но факт остается фактом: несмотря на заявления о "чужих проблемах", связь между арендатором и владельцем земли является прямой.