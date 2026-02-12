$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
11:18 • 0 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 4600 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 15579 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 57872 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 40696 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 52974 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 42056 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 34016 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 29011 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 56664 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.9м/с
90%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo12 февраля, 02:12 • 33149 просмотра
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW12 февраля, 04:02 • 30492 просмотра
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo08:05 • 5108 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS08:19 • 12102 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 17896 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли — это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 62 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 56664 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 50367 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 51936 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 61519 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Днепр
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 18265 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 28599 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 30317 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 30824 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 32046 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
WhatsApp
Шахед-136

Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Правоохранители расследуют возможный самовольный захват земли и изменение целевого назначения участка под клиникой Odrex в Одессе. Владелец земли и клиника имеют общих учредителей, что ставит под сомнение их непричастность.

Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли

Скандальная клиника Odrex, вероятно, расположена на земельном участке, часть которого могла быть самовольно занята, а ее целевое назначение – изменено с нарушением законодательства. Речь идет о земле и недвижимости на ул. Розкидайловской в Одессе, где расположена главная локация медучреждения. Формально клиника лишь арендует помещения. Впрочем, открытые реестры свидетельствуют: юридические лица арендатора и собственника земли имеют общих учредителей. Может ли этот факт повлиять на распределение ответственности и что грозит участникам возможной земельной схемы, читайте в материале УНН.

Согласно данным из ресурса YouControl, земельный участок и здание по адресу Розкидайловская, 69/71 находятся в собственности ООО "Фабрика Акация". Именно эта компания выступает арендодателем помещения для ООО "Медицинский дом "Одрекс" – юридического лица, на лицензии которого сейчас работает скандальная клиника.

Как сообщал УНН ранее, учредители обеих компаний практически совпадают. Среди совладельцев ООО "Фабрика Акация" – Ирина Зайкова, Лариса Мысоцкая и Евгений Савицкий. Эти же фамилии фигурируют и среди учредителей ООО "Медицинский дом "Одрекс". Формально это разные юридические лица. Но фактически и землю, и здания, и медицинский бизнес контролирует одна группа бенефициаров.

В такой ситуации возникает логичный вопрос: если будет доказано нарушение земельного или регистрационного законодательства, может ли ответственность ограничиться только собственником участка? Юрист Олег Шрам считает, что наличие общих учредителей может иметь значение в рамках расследования.

Многие правонарушения совершаются по предварительному сговору группы лиц. И если они причастны к этому, то, конечно, да, их действиям, решениям или бездействию должна даваться соответствующая оценка

- прокомментировал юрист.

По данным следствия, собственник земельного участка ООО "Фабрика Акация" мог провести реконструкцию зданий на ул. Розкидайловской, 69/71 с выходом за пределы отведенной земли и фактическим самовольным занятием прилегающей территории.

Отдельно правоохранители проверяют законность изменений, внесенных в Государственный реестр вещных прав. В частности, общую площадь объекта увеличили с 18 995,7 кв. м до 19 023,4 кв. м, а целевое назначение недвижимости изменили с "нежилых зданий и сооружений" на "нежилые здания учреждения здравоохранения".

Известно, что изменения были внесены решением государственного регистратора по заявлению руководителя ООО "Фабрика Акация". В то же время Управление государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета сообщило, что разрешительные документы на выполнение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию по этому адресу не регистрировались и не выдавались.

Правоохранители считают, что реконструкция могла произойти без надлежащей проектной документации и без разрешительных документов. В рамках уголовного производства Приморский районный суд Одессы предоставил разрешение на осмотр земельного участка с привлечением специалиста-геодезиста.

Тем временем адвокаты скандальной Odrex публично заявили, что клиника не имеет отношения к проверкам, поскольку следственные действия касаются только арендодателя. Они подчеркивают, что постановление суда предусматривает лишь осмотр здания снаружи и прилегающей территории и не связано с лицензированием или прекращением работы медучреждения.

В то же время в публичном заявлении адвокаты также говорили о "давлении на бизнес" и якобы рисках для пациентов клиники. Таким образом возникает противоречие: с одной стороны – утверждение о полной непричастности клиники; с другой – заявления об угрозе ее работе.

Поэтому, несмотря на публичные попытки дистанцироваться от нового уголовного производства, открытые реестры свидетельствуют: клиника и компания-владелец земельного участка связаны общими учредителями. Формально – это разные юридические лица. Фактически – одна группа бенефициаров контролирует и землю, и здание, и медицинский бизнес, который там работает. В такой ситуации говорить о полной непричастности по меньшей мере странно.

"Дело Odrex" снова вышло за пределы сугубо медицинской плоскости. После громких скандалов со смертями пациентов, подделками документов и запугиванием свидетелей, клиника оказалась в центре еще одного скандала – на этот раз земельного.

Станет ли это очередным эпизодом в длинном перечне репутационных кризисов и будет ли иметь реальные юридические последствия, решит суд. Но факт остается фактом: несмотря на заявления о "чужих проблемах", связь между арендатором и владельцем земли является прямой.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Недвижимость
Odrex
Одесса