Україна пережила важку зиму 2025/2026 з постійними обстрілами енергетики - ДТЕК

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Україна пережила одну з найважчих зим в історії через постійні обстріли енергетичної інфраструктури росіянами. Це призвело до тривалих відключень світла і тепла, але не зламало українців.

Україна пережила важку зиму 2025/2026 з постійними обстрілами енергетики - ДТЕК

Україна пережила одну з найважчих зим в своїй історії - росіяни здійснювали постійні обстріли по енергетичній інфраструктурі, що призвело до тривалих відключень світла і тепла в різних регіонах, однак не змогло зламати українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Ця зима показала безпрецедентну єдність та підтримку українців. Ми відчували її щодня. Попереду ще понад місяць опалювального сезону. Обстріли не припиняються. Робота триває цілодобово. Втім, сьогодні можна сказати головне: ми пройшли зиму 2025/2026 разом. Світло тримається і боротьба за нього триває

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше в Укренерго повідомляли, що у більшості областей України 1 березня діятимуть графіки відключень світла.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
ДТЕК
Укренерго
Україна