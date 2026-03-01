$43.210.00
1 марта
Популярные новости
УНН Lite
Украина пережила тяжелую зиму 2025/2026 с постоянными обстрелами энергетики - ДТЭК

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Украина пережила одну из самых тяжелых зим в истории из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры россиянами. Это привело к длительным отключениям света и тепла, но не сломило украинцев.

Украина пережила тяжелую зиму 2025/2026 с постоянными обстрелами энергетики - ДТЭК

Украина пережила одну из самых тяжелых зим в своей истории – россияне совершали постоянные обстрелы по энергетической инфраструктуре, что привело к длительным отключениям света и тепла в разных регионах, однако не смогло сломить украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Подробности

Эта зима показала беспрецедентное единство и поддержку украинцев. Мы чувствовали ее каждый день. Впереди еще более месяца отопительного сезона. Обстрелы не прекращаются. Работа продолжается круглосуточно. Впрочем, сегодня можно сказать главное: мы прошли зиму 2025/2026 вместе. Свет держится и борьба за него продолжается

 - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее в Укрэнерго сообщали, что в большинстве областей Украины 1 марта будут действовать графики отключений света.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
ДТЭК
Укрэнерго
Украина