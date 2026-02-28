У більшості регіонів України 1 березня діятимуть графіки погодинних відключень світла

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:56 • 16891 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 24665 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 25621 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 32574 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 37749 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 47670 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 44815 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 49345 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 47384 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 44389 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.1м/с
76%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іран обіцяє "нищівну" відповідь на атаки Ізраїлю 28 лютого, 08:22 • 12865 перегляди
Катар перехопив дві Іранські ракети у своєму повітряному просторі 28 лютого, 09:33 • 12554 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 15945 перегляди
Одна людина загинула в Абу-Дабі після ракетного обстрілу з Ірану - ЗМІ28 лютого, 10:13 • 14210 перегляди
росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями - Bloomberg28 лютого, 10:50 • 12800 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 31787 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 36320 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 32170 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 36437 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 37652 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Ліван
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 16017 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 18169 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 18421 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 18726 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 33393 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
C-130 Hercules

У більшості регіонів України 1 березня діятимуть графіки погодинних відключень світла

Київ • УНН

 • 16 перегляди

1 березня в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.

У більшості регіонів України 1 березня діятимуть графіки погодинних відключень світла

У більшості областей України завтра будуть діяти графіки відключень світла, передає УНН із посиланням на Укренерго. 

Завтра, 1 березня, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

- йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

- резюмували в Укренерго.

Реалізація Плану енергостійкості потребуватиме залучення банківських ресурсів - Свириденко28.02.26, 18:38 • 2054 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна