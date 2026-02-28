У більшості регіонів України 1 березня діятимуть графіки погодинних відключень світла
Київ • УНН
1 березня в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.
У більшості областей України завтра будуть діяти графіки відключень світла, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 1 березня, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
