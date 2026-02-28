В большинстве регионов Украины 1 марта будут действовать графики почасовых отключений света
Киев • УНН
1 марта в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.
В большинстве областей Украины завтра будут действовать графики отключений света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 1 марта, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
