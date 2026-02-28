В большинстве регионов Украины 1 марта будут действовать графики почасовых отключений света

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:56 • 16876 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 24628 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 25591 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 32544 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 37727 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 47654 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 44807 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 49343 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 47382 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 44386 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.1м/с
76%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран обещает "сокрушительный" ответ на атаки Израиля28 февраля, 08:22 • 12865 просмотра
Катар перехватил две иранские ракеты в своем воздушном пространстве28 февраля, 09:33 • 12554 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 15945 просмотра
Один человек погиб в Абу-Даби после ракетного обстрела из Ирана - СМИ28 февраля, 10:13 • 14210 просмотра
россия может выйти из переговоров, если Украина не уступит территории - Bloomberg28 февраля, 10:50 • 12800 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 31768 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 36300 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 32157 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 36426 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 37643 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Тегеран
Ливан
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 15998 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 18163 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 18412 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 18717 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 28109 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Lockheed C-130 Hercules

В большинстве регионов Украины 1 марта будут действовать графики почасовых отключений света

Киев • УНН

 • 10 просмотра

1 марта в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

В большинстве регионов Украины 1 марта будут действовать графики почасовых отключений света

В большинстве областей Украины завтра будут действовать графики отключений света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго. 

Завтра, 1 марта, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе 

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- резюмировали в Укрэнерго.

Реализация Плана энергоустойчивости потребует привлечения банковских ресурсов - Свириденко28.02.26, 18:38 • 2048 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина