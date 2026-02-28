$43.210.00
Реализация Плана энергоустойчивости потребует привлечения банковских ресурсов - Свириденко

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко и глава НБУ Андрей Пышный обсудили привлечение банков к финансированию восстановления энергетики. Банки профинансировали 33 млрд грн, обеспечив 1,3 ГВт мощностей.

Реализация Плана энергоустойчивости потребует привлечения банковских ресурсов - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава Национального банка Украины Андрей Пышный обсудили проект плана энергетической устойчивости регионов и необходимые ресурсы, в частности возможности привлечения банков к финансированию потребностей восстановления и защиты энергетики. Об этом сообщила премьер в Telegram, пишет УНН.

Встретились с главой Национального банка Украины Андреем Пышным. Обсудили проект плана энергетической устойчивости регионов и необходимые ресурсы, в частности возможности привлечения банков к финансированию потребностей восстановления и защиты энергетики

- сообщила Свириденко.

По ее словам, стороны также затронули вопрос финансовой стабильности. "Существенной поддержкой Украины в этом направлении должно стать и получение программы помощи EFF от МВФ объемом $8,1 млрд на 2026-2029 годы, которую Совет директоров Фонда утвердил на этой неделе", - написала Свириденко.

Она отметила, что среди дополнительных направлений развития — увеличение кредитного проникновения бизнеса.

Это необходимо для финансирования реконструкции инфраструктуры, в частности энергетической. По состоянию на сейчас этот показатель составляет 8–9% ВВП. К примеру, в энергетической сфере банки профинансировали 33 млрд грн, что обеспечило 1,3 ГВт мощностей при условиях как минимум втрое больших потребностей. Договорились ускорить совместную работу

- добавила Свириденко.

"Правительство также последовательно продолжает поддержку украинских производителей, и мы благодарны НБУ за открытость и сотрудничество в этой работе. НБУ увеличил со 180 до 270 дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту для отдельных категорий машиностроения — с/х- и специальная техника, в частности по кодам УКТ ВЭД 8424, 8428, 8432 и 8716. Новое регулирование вступит в силу с 1 марта. Это лишь первый шаг. Работаем над облегчением условий экспорта украинских товаров по другим кодам", - подчеркнула премьер.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
