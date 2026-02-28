Реалізація Плану енергостійкості потребуватиме залучення банківських ресурсів - Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та голова Національного банку України Андрій Пишний обговорили проєкт плану енергетичної стійкості регіонів та необхідні ресурси, зокрема можливості залучення банків до фінансування потреб відновлення і захисту енергетики. Повідомила прем’єрка у Telegram, пише УНН.

Зустрілися з головою Національного банку України Андрієм Пишним. Обговорили проєкт плану енергетичної стійкості регіонів та необхідні ресурси, зокрема можливості залучення банків до фінансування потреб відновлення і захисту енергетики

За її словами, сторони також торкнулися питання фінансової стабільності. "Суттєвою пітримкою України в цьому напрямку має стати і отримання програми допомоги EFF від МВФ обсягом $8,1 млрд на 2026-2029 роки, яку Рада директорів Фонду затвердила цього тижня", - написала Свириденко.

Вона зазначила, що серед додаткових напрямків розвитку — збільшення кредитного проникнення бізнесу.

Це необхідно для фінансування реконструкції інфраструктури, зокрема енергетичної. Станом на зараз цей показник становить 8–9% ВВП. До прикладу, в енергетичній сфері банки профінансували 33 млрд грн, що забезпечило 1,3 ГВт потужностей за умов щонайменше втричі більших потреб. Домовились прискорити спільну роботу