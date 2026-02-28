$43.210.00
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
11:55 • 18902 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 21788 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 28755 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 34414 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 45621 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 43676 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 48730 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 46673 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 43981 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Реалізація Плану енергостійкості потребуватиме залучення банківських ресурсів - Свириденко

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та голова НБУ Андрій Пишний обговорили залучення банків до фінансування відновлення енергетики. Банки профінансували 33 млрд грн, забезпечивши 1,3 ГВт потужностей.

Реалізація Плану енергостійкості потребуватиме залучення банківських ресурсів - Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та голова Національного банку України Андрій Пишний обговорили проєкт плану енергетичної стійкості регіонів та необхідні ресурси, зокрема можливості залучення банків до фінансування потреб відновлення і захисту енергетики. Повідомила прем’єрка у Telegram, пише УНН.

Зустрілися з головою Національного банку України Андрієм Пишним. Обговорили проєкт плану енергетичної стійкості регіонів та необхідні ресурси, зокрема можливості залучення банків до фінансування потреб відновлення і захисту енергетики

- повідомила Свириденко.

За її словами, сторони також торкнулися питання фінансової стабільності. "Суттєвою пітримкою України в цьому напрямку має стати і отримання програми допомоги EFF від МВФ обсягом $8,1 млрд на 2026-2029 роки, яку Рада директорів Фонду затвердила цього тижня", - написала Свириденко.

Вона зазначила, що серед додаткових напрямків розвитку — збільшення кредитного проникнення бізнесу.

Це необхідно для фінансування реконструкції інфраструктури, зокрема енергетичної. Станом на зараз цей показник становить 8–9% ВВП. До прикладу, в енергетичній сфері банки профінансували 33 млрд грн, що забезпечило 1,3 ГВт потужностей за умов щонайменше втричі більших потреб. Домовились прискорити спільну роботу

- додала Свириденко.

"Уряд також послідовно продовжує підтримку українських виробників, і ми вдячні НБУ за відкритість і співпрацю в цій роботі. НБУ збільшив зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту для окремих категорій машинобудування — с/г- і спеціальна техніка, зокрема за кодами УКТ ЗЕД 8424, 8428, 8432 та 8716. Нове регулювання набере чинності з 1 березня. Це лише перший крок. Працюємо над полегшенням умов експорту українських товарів за іншими кодами", - наголосила прем’єрка.

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Банківська картка
Кабінет Міністрів України
Міжнародний валютний фонд
Юлія Свириденко
Національний банк України
Андрій Пишний
Україна