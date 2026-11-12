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В Еміратах сталась масштабна ДТП, щонайменше 14 людей загинули

Київ • УНН

 • 206 перегляди

У Фуджейрі зіткнулися 18 транспортних засобів, зокрема п’ять вантажівок. Загинули 14 людей, ще 30 дістали поранення.

В Еміратах сталась масштабна ДТП, щонайменше 14 людей загинули

В еміраті Фуджейра сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 18 транспортних засобів. У результаті аварії загинули 14 осіб, ще 30 отримали поранення, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство внутрішніх справ Об'єднаних Арабських Еміратів повідомило в четвер, що, за попередніми даними, в еміраті Фуджейра сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 18 транспортних засобів, зокрема 5 вантажівок; унаслідок аварії загинули 14 осіб, ще 30 отримали поранення.

У дописі в соціальній мережі X відомство зазначило, що екстрені та спеціалізовані служби продовжують працювати на місці події, ліквідовуючи наслідки аварії.

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Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Дорожньо-транспортна пригода
Об'єднані Арабські Емірати