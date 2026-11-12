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В Эмиратах произошло масштабное ДТП, по меньшей мере 14 человек погибли

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

В Фуджейре столкнулись 18 транспортных средств, в том числе пять грузовиков. Погибли 14 человек, ещё 30 получили ранения.

В Эмиратах произошло масштабное ДТП, по меньшей мере 14 человек погибли

В эмирате Фуджейра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 18 транспортных средств. В результате аварии погибли 14 человек, еще 30 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов сообщило в четверг, что, по предварительным данным, в эмирате Фуджейра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 18 транспортных средств, в том числе 5 грузовиков; в результате аварии погибли 14 человек, еще 30 получили ранения.

В сообщении в социальной сети X ведомство отметило, что экстренные и специализированные службы продолжают работать на месте происшествия, ликвидируя последствия аварии.

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Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
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