В Эмиратах произошло масштабное ДТП, по меньшей мере 14 человек погибли

В эмирате Фуджейра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 18 транспортных средств. В результате аварии погибли 14 человек, еще 30 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов сообщило в четверг, что, по предварительным данным, в эмирате Фуджейра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 18 транспортных средств, в том числе 5 грузовиков; в результате аварии погибли 14 человек, еще 30 получили ранения.

В сообщении в социальной сети X ведомство отметило, что экстренные и специализированные службы продолжают работать на месте происшествия, ликвидируя последствия аварии.

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