путін підтвердив, що тристоронні переговори в Абу-Дабі відбудуться 10 листопада - хто представить рф
Київ • УНН
путін заявив, що переговори США, України та росії відбудуться 10 листопада в Абу-Дабі. Російську делегацію очолить володимир мединський.
російський диктатор володимир путін підтвердив, що переговори США, росії та України відбудуться в Абу-Дабі 10 листопада. Про це він заявив на засіданні Ради безпеки, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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путін наголосив, що на засіданні Радбезу були учасники делегації.
У нараді взяли участь помічник путіна володимир мединський (він очолить делегацію), начальник гру ігор костюков, помічник путіна з міжнародних справ юрій ушаков, а також заступники міністра закордонних справ михайло галузін та сергій рябков.
"Наступного тижня, у вівторок, мають розпочатися тристоронні переговори з української тематики в Арабських Еміратах. З огляду на те, що у вівторок переговори мають відбутися, я запросив колег, які братимуть участь у цих переговорах. Пропоную коротко поговорити на цю тему", - зазначив путін.
"Не очолить, але буде у складі" - в ОП уточнили роль Буданова у делегації на переговорах в Абу-Дабі06.11.26, 19:30 • 614 переглядiв
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Наступного тижня США проведуть тристоронні переговори за участю України та російської федерації. Очікується, що вони відбудуться в Абу-Дабі.