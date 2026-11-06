gутин подтвердил, что трёхсторонние переговоры в Абу-Даби состоятся 10 ноября — кто представит рф

$45.440.0951.040.21
ukenru
17:11 • 4890 просмотра
Ряд европейских СМИ получили угрозы о минировании — есть ли в них «российский след»
16:45 • 9906 просмотра
В Украине 7 ноября будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
Эксклюзив
16:29 • 8518 просмотра
Доплата за генератор в кофейнях: законно ли заведениям добавлять наценки во время блэкаутов
14:57 • 14801 просмотра
На Южном мосту Киева открыли дополнительную полосу движения — кому можно ехать и на какой берег
14:21 • 16132 просмотра
СБУ направила в ВАКС письмо с просьбой о проведении закрытого заседания для Дуки из-за возможного теракта — прокурорVideo
13:15 • 16124 просмотра
Продолжительные отключения света и воды: Зеленский сообщил, где ситуация с энергоснабжением после атак рф хуже всего
11:56 • 17535 просмотра
За высокопоставленного чиновника Нацполиции Ценова внесли 15 млн гривен залога по делу "Карфаген"
6 ноября, 11:28 • 15123 просмотра
Усиление атак рф тормозит экономику и толкает цены вверх - НБУ дал прогноз
6 ноября, 10:58 • 12979 просмотра
У сотрудников "Киевтеплоэнерго" проводят обыски и изымают документы - КГГА
6 ноября, 09:24 • 19074 просмотра
Киев и четыре области переведены на аварийные отключения - сколько часов без светаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом6 ноября, 08:17 • 26093 просмотра
Число погибших из-за авиаудара рф по Камышевахе возросло до 53PhotoVideo6 ноября, 09:00 • 17203 просмотра
В Германии сырое свиное мясо стало главным источником массовых пищевых отравлений13:27 • 13389 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф14:12 • 7256 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 15:17 • 9870 просмотра
публикации
Доплата за генератор в кофейнях: законно ли заведениям добавлять наценки во время блэкаутов17:17 • 1954 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 15:17 • 10033 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 40976 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 41707 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
Эксклюзив
6 ноября, 06:03 • 41433 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Дональд Туск
Игорь Гарбарук
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Днепр (город)
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo16:04 • 3594 просмотра
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ15:01 • 6290 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф14:12 • 7380 просмотра
Страсти в F1: почему нарастает противостояние между гонщиками команды Ferrari13:53 • 6520 просмотра
В Германии сырое свиное мясо стало главным источником массовых пищевых отравлений13:27 • 13474 просмотра
Актуальное
Хранитель
Отопление
Социальная сеть
Бильд
MIM-104 Patriot

gутин подтвердил, что трёхсторонние переговоры в Абу-Даби состоятся 10 ноября — кто представит рф

Киев • УНН

 • 102 просмотра

путин заявил, что переговоры США, Украины и россии состоятся 10 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит владимир мединский.

gутин подтвердил, что трёхсторонние переговоры в Абу-Даби состоятся 10 ноября — кто представит рф
Владимир Путин

российский диктатор владимир путин подтвердил, что переговоры США, россии и Украины состоятся в Абу-Даби 10 ноября. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

путин подчеркнул, что на заседании Совбеза присутствовали участники делегации.

В совещании приняли участие помощник путина владимир мединский (он возглавит делегацию), начальник гру игорь костюков, помощник путина по международным делам юрий ушаков, а также заместители министра иностранных дел михаил галузин и сергей рябков.

"На следующей неделе, во вторник, должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах. Учитывая то, что во вторник должны состояться переговоры, я пригласил коллег, которые будут участвовать в этих переговорах. Предлагаю коротко поговорить на эту тему", - отметил путин.

"Не возглавит, но будет в составе" — в ОП уточнили роль Буданова в делегации на переговорах в Абу-Даби06.11.26, 19:30 • 364 просмотра

Напомним 

На следующей неделе США проведут трехсторонние переговоры с участием Украины и российской федерации. Ожидается, что они состоятся в Абу-Даби.  

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Украина