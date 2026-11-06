gутин подтвердил, что трёхсторонние переговоры в Абу-Даби состоятся 10 ноября — кто представит рф
Киев • УНН
путин заявил, что переговоры США, Украины и россии состоятся 10 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит владимир мединский.
российский диктатор владимир путин подтвердил, что переговоры США, россии и Украины состоятся в Абу-Даби 10 ноября. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
путин подчеркнул, что на заседании Совбеза присутствовали участники делегации.
В совещании приняли участие помощник путина владимир мединский (он возглавит делегацию), начальник гру игорь костюков, помощник путина по международным делам юрий ушаков, а также заместители министра иностранных дел михаил галузин и сергей рябков.
"На следующей неделе, во вторник, должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах. Учитывая то, что во вторник должны состояться переговоры, я пригласил коллег, которые будут участвовать в этих переговорах. Предлагаю коротко поговорить на эту тему", - отметил путин.
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Напомним
На следующей неделе США проведут трехсторонние переговоры с участием Украины и российской федерации. Ожидается, что они состоятся в Абу-Даби.