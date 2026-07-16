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В тропических лесах Конго обнаружен новый вид обезьян

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Новый вид обезьян Colobus congoensis обнаружен в ДР Конго, это пятый новый вид африканских обезьян за 75 лет.

В тропических лесах Конго обнаружен новый вид обезьян

 В тропических лесах Демократической Республики Конго обнаружен новый вид обезьян — Colobus congoensis. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NYT.

Исследователи говорят, что это лишь пятый новый вид африканских обезьян за последние 75 лет.

Детали

Обезьяны относятся к роду колобусов и известны местным как ликвели. У них черный мех, длинный хвост и розово-оранжевая кожа вокруг рта, из-за чего их называют оранжевогубыми.

Первые фото были сделаны в 2008 году, но подтвердить новый вид удалось только после повторных наблюдений в 2018-м. В 2018–2022 годах зафиксировали 114 появлений и провели генетические и морфологические исследования.

Ближайший родственник — Colobus satanas, хотя виды разделяет более 1,2 тыс. км. Их общий предок жил 4–5 млн лет назад.

Ликвели весят около 7 кг, живут группами до 20 особей в верхних ярусах леса, редко спускаются на землю. Они тихие, издают глубокие звуки, отличающиеся от других колобусов.

Ареал — около 1,7 тыс. км² в провинциях Чопо и Маниема, преимущественно в парке Ломами.

Вид предлагают признать находящимся под угрозой исчезновения из-за малого ареала, вырубки лесов и охоты. Численность неизвестна, исследования продолжаются.

Напомним 

Ливни и оползни в Индонезии угрожают исчезновением тапанульских орангутанов. 

Александра Василенко

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