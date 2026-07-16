В тропических лесах Конго обнаружен новый вид обезьян
Киев • УНН
Новый вид обезьян Colobus congoensis обнаружен в ДР Конго, это пятый новый вид африканских обезьян за 75 лет.
В тропических лесах Демократической Республики Конго обнаружен новый вид обезьян — Colobus congoensis. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NYT.
Исследователи говорят, что это лишь пятый новый вид африканских обезьян за последние 75 лет.
Детали
Обезьяны относятся к роду колобусов и известны местным как ликвели. У них черный мех, длинный хвост и розово-оранжевая кожа вокруг рта, из-за чего их называют оранжевогубыми.
Первые фото были сделаны в 2008 году, но подтвердить новый вид удалось только после повторных наблюдений в 2018-м. В 2018–2022 годах зафиксировали 114 появлений и провели генетические и морфологические исследования.
Ближайший родственник — Colobus satanas, хотя виды разделяет более 1,2 тыс. км. Их общий предок жил 4–5 млн лет назад.
Ликвели весят около 7 кг, живут группами до 20 особей в верхних ярусах леса, редко спускаются на землю. Они тихие, издают глубокие звуки, отличающиеся от других колобусов.
Ареал — около 1,7 тыс. км² в провинциях Чопо и Маниема, преимущественно в парке Ломами.
Вид предлагают признать находящимся под угрозой исчезновения из-за малого ареала, вырубки лесов и охоты. Численность неизвестна, исследования продолжаются.
Напомним
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