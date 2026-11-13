У Британії відомого коміка та дитячого письменника звинуватили у сексуальних злочинах - що кажуть у поліції

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Поліція Великого Лондона (Metropolitan Police) оголосила про початок кримінального розслідування щодо успішного дитячого письменника і коміка Девіда Вольямса у зв’язку з імовірними випадками сексуальних домагань, передає УНН із посиланням на The Guardian.

У матеріалах видань The Guardian та ITV News повідомляється, що кілька жінок звинуватили 55-річного Вольямса у використанні свого впливу та зіркового статусу для схиляння молодих жінок і підлітків до сексуальних стосунків.

Подробиці цих звинувачень стали відомі після того, як суд відхилив клопотання Вольямса, спрямоване на заборону публікації. Сам він заперечує будь-які неправомірні дії.

Вольямс — одна з найвідоміших телевізійних постатей у Великій Британії та один із найбільш успішних дитячих письменників.

У заяві про початок кримінального розслідування поліція зазначила, що серйозні звинувачення, які вона розслідує, не стосуються тих випадків, про які повідомили згадані ЗМІ. "Останніми днями до поліції надійшла низка заяв про серйозні сексуальні злочини, скоєні в минулому; фігурантом є чоловік, якому зараз за 50.

Потерпілим, які звернулися до нас, надають допомогу спеціально підготовлені співробітники.

Ці звинувачення відрізняються від тих, про які повідомили ITN та The Guardian. Проте в межах розслідування детективи також ретельно вивчають ці публікації, щоб з’ясувати, чи містяться в них докази вчинення злочинів".

Детектив-суперінтендант Майк Кегні, чия команда веде розслідування, заявив: "Ми закликаємо всіх, хто став жертвою сексуального злочину, звернутися до нас — незалежно від того, коли це сталося.

Ми розуміємо, що заявити про такі речі може бути психологічно важко, але наші фахівці готові надати підтримку, відповісти на запитання та супроводжувати вас на кожному етапі процесу".

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У листі до журналістів, які займалися цим розслідуванням, Вольямс написав: "Озираючись назад, я розумію, що часом поводився необдумано стосовно людей, з якими мав випадкові сексуальні стосунки.

Я усвідомлюю, що не завжди належним чином зважав на почуття інших. Про це я шкодую. І хоча дисбаланс влади є неминучим, коли одна зі сторін — відома особа, зловживання цією владою — це зовсім інша річ, і я ніколи цього не робив".

Він додав: "Я не сексуальний хижак. Я не порушував закон, але я глибоко засмучений тим, що деякі жінки, з якими я зустрічався 10–20 років тому, тепер відчувають біль або гнів стосовно мене".

У поліції повідомили, що громадяни можуть надати інформацію, зателефонувавши за номером 101 і вказавши довідковий номер 4900/10NOV26, або звернувшись до підрозділу з розслідування складних злочинів на сексуальному ґрунті за номером 0207 175 2738.