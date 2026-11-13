В Британии известного комика и детского писателя обвинили в сексуальных преступлениях — что говорят в полиции

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Полиция Большого Лондона (Metropolitan Police) объявила о начале уголовного расследования в отношении успешного детского писателя и комика Дэвида Уоллиамса в связи с предполагаемыми случаями сексуальных домогательств, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

В материалах изданий The Guardian и ITV News сообщается, что несколько женщин обвинили 55-летнего Уоллиамса в использовании своего влияния и звездного статуса для склонения молодых женщин и подростков к сексуальным отношениям.

Подробности этих обвинений стали известны после того, как суд отклонил ходатайство Уоллиамса, направленное на запрет публикации. Сам он отрицает какие-либо неправомерные действия.

Уоллиамс — одна из самых известных телевизионных фигур в Великобритании и один из наиболее успешных детских писателей.

В заявлении о начале уголовного расследования полиция отметила, что серьезные обвинения, которые она расследует, не касаются тех случаев, о которых сообщили упомянутые СМИ. "В последние дни в полицию поступил ряд заявлений о серьезных сексуальных преступлениях, совершенных в прошлом; фигурантом является мужчина, которому сейчас за 50.

Потерпевшим, которые обратились к нам, оказывают помощь специально подготовленные сотрудники.

Эти обвинения отличаются от тех, о которых сообщили ITN и The Guardian. Однако в рамках расследования детективы также тщательно изучают эти публикации, чтобы выяснить, содержатся ли в них доказательства совершения преступлений".

Детектив-суперинтендант Майк Кегни, чья команда ведет расследование, заявил: "Мы призываем всех, кто стал жертвой сексуального преступления, обратиться к нам — независимо от того, когда это произошло.

Мы понимаем, что заявить о таких вещах может быть психологически тяжело, но наши специалисты готовы оказать поддержку, ответить на вопросы и сопровождать вас на каждом этапе процесса".

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В письме журналистам, которые занимались этим расследованием, Уоллиамс написал: "Оглядываясь назад, я понимаю, что иногда вел себя необдуманно по отношению к людям, с которыми у меня были случайные сексуальные связи.

Я осознаю, что не всегда должным образом учитывал чувства других. Я сожалею об этом. И хотя дисбаланс власти неизбежен, когда одна из сторон — известная персона, злоупотребление этой властью — совсем другое дело, и я никогда этого не делал".

Он добавил: "Я не сексуальный хищник. Я не нарушал закон, но я глубоко опечален тем, что некоторые женщины, с которыми я встречался 10–20 лет назад, теперь испытывают боль или гнев по отношению ко мне".

В полиции сообщили, что граждане могут предоставить информацию, позвонив по номеру 101 и указав справочный номер 4900/10NOV26, либо обратившись в подразделение по расследованию сложных преступлений на сексуальной почве по номеру 0207 175 2738.