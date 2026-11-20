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Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає парламент усунути правову невизначеність, через яку бізнес з іноземними інвестиціями ризикує зіткнутися з оскарженням прав на земельні ділянки під заводами, енергетичними об'єктами та інфраструктурою. Саме це передбачає законопроєкт № 14087 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо лібералізації земельних відносин". Він пропонує встановити чітке правило: українські компанії з часткою іноземного капіталу можуть набувати та зберігати у власності несільськогосподарську землю, передає УНН.

На переконання компаній-членів Асоціації, цей документ є важливим для захисту вже здійснених і майбутніх інвестицій, а також для підготовки України до економічного відновлення. Ухвалення документа дозволить мінімізувати ризики безпідставного оскарження майнових прав інвесторів, забезпечити безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану, а також посилити довіру міжнародного бізнесу до української правової системи – зазначили в ЄБА.

Попри попередні звернення ділової спільноти, законопроєкт досі не внесли до розкладу пленарних засідань. Тому ЄБА повторно звернулася до керівництва Верховної Ради, голів фракцій і комітетів. Асоціація просить розглянути документ під час найближчих пленарних тижнів.

Проблема полягає в тому, що стаття 82 Земельного кодексу України прямо не визначає, на який момент оцінювати склад засновників компанії з часткою іноземного капіталу. Незрозуміло, чи враховувати його на момент реєстрації юридичної особи, чи на момент укладення угоди щодо землі. Через таку двозначність виникають ризики оскарження прав на землю компаній з міжнародними інвестиціями.

Законопроєкт пропонує закріпити просте правило: право набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення матимуть усі юридичні особи, створені та зареєстровані за законодавством України. При цьому не важить, коли і в якій частці до їхнього капіталу увійшли іноземні інвестори.

Ринку сільськогосподарських земель зміни не стосуються. Законопроєкт не скасовує обмежень статті 130 Земельного кодексу, яка передбачає, що компаніям з іноземними учасниками чи бенефіціарами заборонено купувати сільськогосподарські землі. Це питання мають схвалити на Всеукраїнському референдумі. Нові норми поширюватимуться лише на ділянки несільськогосподарського призначення, де розташовані заводи, енергетичні об'єкти, логістичні хаби та інфраструктура зв'язку.

Експерти оцінюють, що через суперечливе тлумачення земельних норм у зоні ризику опинилися понад 80 тис. українських підприємств з іноземними інвестиціями. Йдеться про промисловість, енергетику, телекомунікації, логістику та агропереробку.

Галузь електронних комунікацій уже зіткнулася з такими випадками. У серпні 2026 року Українська асоціація операторів зв'язку "Телас" закликала уряд, РНБО та профільні відомства врегулювати застосування статті 82 Земельного кодексу. У вересні її позицію підтримало Міністерство цифрової трансформації. Там погодилися, що потрібні законодавчі зміни, які сформують єдину правозастосовну практику для компаній з іноземним капіталом і захистять об'єкти інфраструктури.