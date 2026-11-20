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Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призывает парламент устранить правовую неопределённость, из-за которой бизнес с иностранными инвестициями рискует столкнуться с оспариванием прав на земельные участки под заводами, энергетическими объектами и инфраструктурой. Именно это предусматривает законопроект № 14087 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно либерализации земельных отношений". Он предлагает установить чёткое правило: украинские компании с долей иностранного капитала могут приобретать и сохранять в собственности несельскохозяйственные земли, передаёт УНН.

По убеждению компаний — членов Ассоциации, этот документ важен для защиты уже осуществлённых и будущих инвестиций, а также для подготовки Украины к экономическому восстановлению. Принятие документа позволит минимизировать риски необоснованного оспаривания имущественных прав инвесторов, обеспечить бесперебойную работу объектов критической инфраструктуры в условиях военного положения, а также укрепить доверие международного бизнеса к украинской правовой системе – отметили в ЕБА.

Несмотря на предыдущие обращения делового сообщества, законопроект до сих пор не внесли в расписание пленарных заседаний. Поэтому ЕБА повторно обратилась к руководству Верховной рады, главам фракций и комитетов. Ассоциация просит рассмотреть документ в течение ближайших пленарных недель.

Проблема заключается в том, что статья 82 Земельного кодекса Украины прямо не определяет, на какой момент следует оценивать состав учредителей компании с долей иностранного капитала. Непонятно, учитывать ли его на момент регистрации юридического лица или на момент заключения сделки с землёй. Из-за такой двусмысленности возникают риски оспаривания прав на землю компаний с международными инвестициями.

Законопроект предлагает закрепить простое правило: право приобретать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения будут иметь все юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины. При этом не имеет значения, когда и в какой доле в их капитал вошли иностранные инвесторы.

Рынка сельскохозяйственных земель изменения не касаются. Законопроект не отменяет ограничений статьи 130 Земельного кодекса, которая предусматривает, что компаниям с иностранными участниками или бенефициарами запрещено покупать сельскохозяйственные земли. Этот вопрос должен быть одобрен на Всеукраинском референдуме. Новые нормы будут распространяться только на участки несельскохозяйственного назначения, где расположены заводы, энергетические объекты, логистические хабы и инфраструктура связи.

Эксперты оценивают, что из-за противоречивого толкования земельных норм в зоне риска оказались более 80 тыс. украинских предприятий с иностранными инвестициями. Речь идёт о промышленности, энергетике, телекоммуникациях, логистике и агропереработке.

Отрасль электронных коммуникаций уже столкнулась с такими случаями. В августе 2026 года Украинская ассоциация операторов связи "Телас" призвала правительство, СНБО и профильные ведомства урегулировать применение статьи 82 Земельного кодекса. В сентябре её позицию поддержало Министерство цифровой трансформации. Там согласились, что необходимы законодательные изменения, которые сформируют единую правоприменительную практику для компаний с иностранным капиталом и защитят объекты инфраструктуры.