Буданов назвав можливі терміни першого етапу нового обміну полоненими
Київ • УНН
Перші військовополонені можуть повернутися наприкінці листопада - на початку грудня. Україна та росія також обговорюють повернення цивільних.
Найближчим часом очікується перший етап нового обміну полоненими між росією і Україною. Про це під час заходу "Діалог заради єдності" заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, повідомляє Новини.LIVE, передає УНН.
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Кінець листопада, початок грудня. Це більш-менш реальні дати, коли перші військовополонені мають повертатись
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 15 годин спілкувався з російським омбудсманом яною лантратовою під час гуманітарної місії до Олешок. Сторони обговорювали майбутні гуманітарні місії, обмін полоненими, повернення цивільних та пошук зниклих безвісти.