У Міноборони підрахували втрати рф за тиждень
Київ • УНН
За тиждень з 2 по 9 червня 2024 року Сили оборони України знищили близько 8700 російських військовослужбовців, 1459 одиниць озброєння та військової техніки.
За тиждень Сили оборони знищили 8700 окупантів і 1459 одиниць озброєння та військової техніки, повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, передає УНН.
За тиждень з 2 по 9 червня 2024 року втрати противника склали близько 8700 осіб особового складу
Також Сили оборони ліквідували 1459 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема:
- 104 танки;
- 151 бойова броньована машина;
- 360 артилерійських систем;
- 8 РСЗВ;
- 15 установок ППО;
- 1 корабель;
- 470 одиниць автотехніки;
- 58 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники знищили 9 ракет та 283 БпЛА.
Нагадаємо
8 червня Україна вперше в історії вразила Су-57 на території аеродрому "ахтубінск" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту.