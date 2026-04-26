РФ из-за дефицита не может активно противодействовать украинским дронам — Сырский

Россия уже ощущает дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и другим средствам поражения. Об этом 26 апреля во время встречи с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Канады Дженни Кариньян заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Отдельно он подчеркнул, что системные поражения российских производственных объектов снижают возможности противовоздушной обороны противника.

Главнокомандующий также проинформировал канадскую сторону о ситуации на линии боевого соприкосновения, которая, по его словам, остается сложной.

Российские войска активизировали наступательные действия почти по всей линии фронта. В то же время Силы обороны Украины делают ставку на взвешенное планирование, инновационные подходы и эффективное применение имеющихся средств поражения, что позволяет наносить противнику потери, превышающие его возможности по доукомплектованию - отметил Сырский.

СБУ поразила ряд важных военных целей в Крыму. Бойцы атаковали дронами базу в Севастополе и аэродром Бельбек. Поражены три корабля, самолет МиГ-31, средства ПВО и объекты инфраструктуры врага.