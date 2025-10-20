$41.730.10
08:37
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 14930 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 8064 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 13416 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
04:24 • 17632 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 22739 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 62036 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 97014 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 52934 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 47274 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31, на Полтавщине зафиксировали КАБы

Киев • УНН

 134 просмотра

20 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российских самолетов МиГ-31. На Полтавщине впервые зафиксировали применение КАБов.

По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31, на Полтавщине зафиксировали КАБы

В понедельник, 20 октября, по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российских самолетов МиГ-31. Также в Полтавской области впервые зафиксировали применение КАБов, сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Новость дополняется…

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Полтавская область
Военно-воздушные силы Украины
МиГ-31
Украина