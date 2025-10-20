По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31, на Полтавщине зафиксировали КАБы
Киев • УНН
20 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российских самолетов МиГ-31. На Полтавщине впервые зафиксировали применение КАБов.
В понедельник, 20 октября, по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российских самолетов МиГ-31. Также в Полтавской области впервые зафиксировали применение КАБов, сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины.