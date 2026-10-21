путін звільнив вчителя-американця Стівена Габбарда після зустрічі з Віткоффом - Трамп

російський диктатор володимир путін оголосив про звільнення американського вчителя Стівена Габбарда, який перебував у неволі з квітня 2022 року. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає УНН.

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Це сталось після зустрічі путіна зі спецпосланником США Стівом Віткоффом у петербурзі. За словами Трампа, такий обмін став "безпрецедентним випадком".

Стівен уже прямує додому й незабаром возз'єднається зі своєю родиною. На знак поваги до президента Трампа від Сполучених Штатів не вимагали нічого натомість - для росії це безпрецедентний випадок. Для цього звільнення не знадобилося жодного "обміну" - йдеться в дописі.

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Американець Стівен Джеймс Габбард проживав у Ізюмі Харківської області. В 2022 році місто окупували росіяни: за даними The New York Times, Габбард був викрадений, а згодом вивезений до мордовії. Повідомляється, що росіяни били його, змушували стояти цілий день, а також давали мало їжі й погано лікували.

В жовтні 2024 року росіяни засудили його до шести років і 10 місяців ув’язнення за звинуваченням у "службі найманцем в Україні".

Нагадаємо

У росії завершилась зустріч російського диктатора володимира путіна і спецпредставника США Стівена Віткоффа.