путин освободил учителя-американца Стивена Хаббарда после встречи с Виткоффом - Трамп

российский диктатор владимир путин объявил об освобождении американского учителя Стивена Габбарда, который находился в плену с апреля 2022 года. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, передает УНН.

Детали

Это произошло после встречи путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в петербурге. По словам Трампа, такой обмен стал "беспрецедентным случаем".

Стивен уже направляется домой и вскоре воссоединится со своей семьей. В знак уважения к президенту Трампу от Соединенных Штатов ничего не потребовали взамен - для россии это беспрецедентный случай. Для этого освобождения не понадобилось никакого "обмена" - говорится в сообщении.

Дополнительно

Американец Стивен Джеймс Габбард проживал в Изюме Харьковской области. В 2022 году город оккупировали россияне: по данным The New York Times, Габбард был похищен, а впоследствии вывезен в мордовию. Сообщается, что россияне били его, заставляли стоять целый день, а также давали мало еды и плохо лечили.

В октябре 2024 года россияне приговорили его к шести годам и 10 месяцам лишения свободы по обвинению в "службе наемником в Украине".

Напомним

В россии завершилась встреча российского диктатора владимира путина и спецпредставителя США Стивена Уиткоффа.