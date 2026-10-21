путин освободил учителя-американца Стивена Хаббарда после встречи с Виткоффом - Трамп
Киев • УНН
Стивен Хаббард, находившийся в заключении в россии с 2022 года, направляется в США. Трамп заявил, что его освободили без обмена или каких-либо требований.
российский диктатор владимир путин объявил об освобождении американского учителя Стивена Габбарда, который находился в плену с апреля 2022 года. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, передает УНН.
Детали
Это произошло после встречи путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в петербурге. По словам Трампа, такой обмен стал "беспрецедентным случаем".
Стивен уже направляется домой и вскоре воссоединится со своей семьей. В знак уважения к президенту Трампу от Соединенных Штатов ничего не потребовали взамен - для россии это беспрецедентный случай. Для этого освобождения не понадобилось никакого "обмена"
Дополнительно
Американец Стивен Джеймс Габбард проживал в Изюме Харьковской области. В 2022 году город оккупировали россияне: по данным The New York Times, Габбард был похищен, а впоследствии вывезен в мордовию. Сообщается, что россияне били его, заставляли стоять целый день, а также давали мало еды и плохо лечили.
В октябре 2024 года россияне приговорили его к шести годам и 10 месяцам лишения свободы по обвинению в "службе наемником в Украине".
Напомним
В россии завершилась встреча российского диктатора владимира путина и спецпредставителя США Стивена Уиткоффа.