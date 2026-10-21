Трамп хоче виселити журналістів із Білого дому заради басейну - NYT
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп планує відновити критий басейн у брифінговій залі Білого дому. Журналістів можуть перенести до будівлі імені Ейзенхауера.
Президент США Трамп хоче виселити журналістів із брифінгової зали в Білому домі. Натомість він хоче відновити на її місці критий басейн, повідомляє The New York Times, передає УНН.
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Як зазначає видання, Трамп хоче відновити басейн, який 32-й президент Франклін Д. Рузвельт облаштував у 1933 році. Тоді він призначався для терапії ніг, уражених поліомієлітом.
Згодом, за часів президентства Річарда Ніксона (керував США у 1969-1974 рр - Ред.) басейн було накрито з метою звільнити місце для представників медіа.
Дональд Трамп ще під час свого першого президентського терміну говорив про необхідність виселити журналістів. Зараз дедалі більше людей з його оточення підтримують цю пропозицію. Дехто з наближених до Трампа вважає, що медіа можна перенести до адміністративної будівлі імені Ейзенхауера - це навпроти Білого дому
Додатково
У серпні поточного року речниця Білого дому Кароліна Лівітт пішла з посади. Вона заявила, що працюватиме з MAGA Inc., суперполітичним комітетом, пов'язаним з президентом Дональдом Трампом.
Нова речниця Білого дому Кеті Захарія протрималась на посаді ще менше - лише тиждень. Американські журналісти з'ясували, що вона не склала адвокатський іспит, хоча раніше говорила про юридичну практику.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп щонайменше тричі грубо відповів журналістам під час нещодавньої пресконференції в Білому домі.