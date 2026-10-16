Протрималась лише тиждень - нова прессекретарка Трампа, ймовірно, залишить посаду

У п’ятницю президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що його нова прессекретарка Кеті Захарія, яка опинилася в скрутному становищі, можливо, залишить свою посаду — всього через тиждень після того, як він її на неї призначив, передає УНН із посиланням на Sky News.

Спілкуючись із журналістами на галявині перед Білим домом перед від’їздом на мітинг у штаті Джорджія, Трамп розповів, що розмовляв із Захарією. За його словами, вона не заслуговує на те, що він назвав "негативним висвітленням у ЗМІ".

Переказуючи зміст цієї розмови, президент США додав: "Я сказав їй: "Гадаю, тобі буде краще, якщо ти будеш щасливою"".

"Йдеться про те, що я хочу, аби в неї було хороше життя. Я не хочу, щоб вона жила так, як жила останні три дні", — зазначив Трамп.

Він додав: "Я запитав: "Кеті, воно тобі треба? Не думаю, що тобі це потрібно"".

Президент повідомив, що ухвалить остаточне рішення пізніше — можливо, після завершення своїх передвиборчих поїздок, додавши: "Коли повернуся, ми поговоримо".

Він також зазначив: "Я сказав Кеті, що, на мою думку, з нею вчинили дуже несправедливо".

Трамп зауважив, що Захарія зазнала "жорстоких нападів з боку ЗМІ".

"Незграбно і жахливо" - у Білому домі розкритикували перший брифінг нової прессекретарки Трампа

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Телеканал Fox News із посиланням на представника Білого дому повідомив, що Захарія залишає посаду прессекретаря. У вівторок вона провела свій перший брифінг у Білому домі.

У Білому домі не відповіли одразу на прохання про коментар.

Захарія розповіла, що минулої середи їй зателефонували щодо посади прессекретаря, а минулої п’ятниці запропонували цю роботу — замінити на ній Керолайн Лівітт.

Згодом Трамп оголосив про її призначення. У своїй заяві він назвав її адвокатом.

Протягом останнього тижня виникли сумніви щодо того, чи справді Захарія — випускниця юридичного факультету Університету Пеппердайн у Каліфорнії — склала іспит на право займатися адвокатською діяльністю (що давало б їй статус адвоката).